Ecoincontri, Giovanna Botteri sul palco della Città del Teatro di Cascina

La politica estera sarà il fulcro del prossimo appuntamento degli Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa. Giovedì 8 Ottobre 2026, alle 21.15, salirà sul palco della Città del Teatro di Cascina la giornalista Giovanna Botteri, considerata una delle più accreditate editorialiste di politica estera in Italia. Botteri sarà intervistata dalla giornalista Francesca Franceschi.

Giovanna Botteri ha pubblicato nel 2026 per Solferino “Soffiando nel vento - donne che non si arrendono”, in cui racconta l’Italia di oggi e i suoi cambiamenti intrecciando vicende e destini di

persone comuni, donne paladine della libertà, esuli, combattenti, sognatrici. Ne emerge un ritratto appassionato del Paese reale e delle sue zone d’ombra. Un libro d’inchiesta il cui filo conduttore pone al centro il cuore e le emozioni, un atto politico di denuncia ma anche di fiducia nel futuro in un’Italia che sembra aver smarrito la strada senza perdere la speranza. L’ingresso all’Ecoincontro sarà come sempre gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.it. I posti disponibili sono andati esauriti in poche ore ma è sempre possibile presentarsi alla Città del Teatro la sera dell’evento, iscriversi nella lista di attesa ed entrare nel caso che qualcuno dei prenotati non si presenti.

Giovanna Botteri ha condotto per molti anni il Tg3 e ha seguito da inviata i più importanti avvenimenti internazionali e tutti i grandi conflitti, come il crollo dell’Unione Sovietica, l’inizio

della guerra nella ex Jugoslavia nel 1991, le guerre in Afghanistan e in Iraq. Dal settembre 2019 è capo dell’ufficio di Corrispondenza Rai per il sud est asiatico, con base a Pechino. È una dei rari corrispondenti occidentali testimoni dell’inizio della pandemia di Covid 19. Dal 1 gennaio 2022 ha invece guidato per più di due anni l’ufficio di corrispondenza Rai di Parigi. Ha insegnato al Master di Studi Internazionali del polo universitario di Trieste-Udine e Gorizia.

Fonte: Ecofor - Ufficio Stampa