Incendio in un appartamento alla Catena, salvati due cani

Un incendio è avvenuto alle 12 circa alla Catena (San Miniato) lungo la via Tosco Romagnola Est. Le fiamme si sono sviluppate nel locale cucina di un appartamento posto al piano terra di un edificio di due piani.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Non ci sono persone ferite, ma i pompieri hanno salvato la vita a due cani di taglia media.
Presenti anche il personale sanitario e membri delle forze dell'ordine. Non si conoscono le cause del rogo.
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