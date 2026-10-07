L'intelligenza artificiale entra nelle piccole imprese: al Mugello un forum per capire come usarla davvero

Dall’intelligenza artificiale generativa al prompt engineering, dalla gestione dei dati alle automazioni, fino ai cobot e alle stampanti 3D. Il 14 ottobre l’Autodromo Internazionale del Mugello diventa per un giorno un laboratorio sull’innovazione applicata alle piccole e medie imprese.

È il Mugello AI Forum 2026, organizzato da CNA Firenze Metropolitana con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Una giornata pensata per mettere imprenditori, artigiani e professionisti davanti a una domanda ormai molto concreta: come usare davvero l’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano?

Il programma prova a rispondere senza fermarsi alla teoria. Dopo l’apertura affidata a Raffaele Cacciapuoti, presidente CNA Mugello, e i saluti istituzionali del presidente di CNA Firenze Metropolitana Francesco Amerighi, la mattina entrerà subito nel merito degli strumenti disponibili.

Si parlerà di AI generativa, agentica e fisica con David Nannini, presidente CNA Firenze Digital; di prompt engineering per il digital marketing con Gabriele Hoffer, presidente CNA Firenze Unione Comunicazione; di gestione dei dati e delle informazioni con Andrea Saccà, Business Development Manager di Host Spa; di cobot e AI per l’artigianato artistico e le pmi, con Sabrina Sguanci, designer e docente ISIA Firenze e Antonio Milione, dottorando in Cognitive Design ISIA Firenze. Lorenzo Capanni, COO di Meccanica 42, presenterà in case study sull’uso concreto dell’AI; Maurizio Gabbrielli, professore di Informatica all’Università di Bologna, parlerà di AI per le PMI; Andrea Morici, founder di Morici Consulting, affronterà il tema del cambiamento. Nel pomeriggio, laboratori e casi pratici co Andrea Sacca e Marco Burchielli, oltre all’intervento di Lorenzo Cantini, CEO di Kentstrapper, sull’AI applicata alla produzione con stampanti 3D.

Per i soci CNA l’ingresso è gratuito, mentre per i non soci il costo è di 59 euro. Per partecipare è necessario iscriversi online sulla pagina dedicata al Mugello AI Forum 2026 su NexEvento. L’iscrizione comprende la partecipazione alla sessione plenaria del mattino e al pranzo.

Fonte: CNA Firenze Metropolitana - Ufficio Stampa

Notizie correlate