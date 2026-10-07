Internet Festival: il Corecom punta il faro su AI e patentino digitale

Il Corecom della Toscana sarà presente all’Internet Festival, in programma a Pisa da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, con un proprio stand che sarà allestito alle Logge dei Banchi.

“La partecipazione del Corecom Toscana all’Internet Festival 2026 nasce dalla convinzione che oggi non sia più possibile parlare di innovazione digitale senza parlare, allo stesso tempo, di democrazia, diritti e responsabilità. Per questo abbiamo scelto di aderire al protocollo d’intesa del Festival come Sostenitori e di essere presenti per la prima volta con un nostro spazio informativo alle Logge dei Banchi, portando a Pisa alcune delle questioni che riteniamo decisive per il nostro futuro” spiega il presidente del Corecom, Marco Meacci. “L’intelligenza artificiale - aggiunge - sta già trasformando il modo in cui produciamo e riceviamo informazioni, formiamo le nostre opinioni e partecipiamo alla vita democratica. Il nostro compito, come istituzione regionale, è contribuire a capire come governare questa trasformazione, tutelando pluralismo, trasparenza e partecipazione. Allo stesso tempo, di fronte alle sfide che il digitale pone alle nuove generazioni, crediamo che la risposta non possa essere soltanto quella del divieto: serve soprattutto educazione, consapevolezza e responsabilità. Le due iniziative che proponiamo all’Internet Festival — dedicate rispettivamente al rapporto tra intelligenza artificiale e democrazia e alla sfida del patentino digitale — rappresentano esattamente questa idea: un Corecom che non si limita a regolamentare, ma che vuole essere un luogo di confronto e di promozione di una cultura digitale consapevole, capace di mettere in relazione istituzioni, ricerca, scuola, famiglie e cittadini”.

Le iniziative del Corecom

Le due iniziative di cui parla Meacci sono entrambe in calendario domenica 11 ottobre.

La prima, dal titolo 'Democrazia e intelligenza artificiale tra dimensione globale e livello regionale' si terrà alle ore 15 nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore (piazza dei Cavalieri). Si tratta del momento di presentazione del rapporto di ricerca del Corecom della Toscana affidato all'Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo (Dirpolis) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Con Meacci partecipano: Alberto Lenzi, assessore all’innovazione tecnologica e infrastrutture digitali della Regione Toscana; Giacomo Delledonne, Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Mario Iannella, Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Roberta Bracciale, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università di Pisa.

A seguire, con inizio alle ore 16.30 e sempre nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore, è previsto l’incontro 'Vietare o educare? La sfida del patentino digitale per le nuove generazioni'. In questo caso la riflessione si sposta sull’uso degli smartphone, dei social network, dell’intelligenza artificiale e delle piatteforme digitali fanno da parte di bambini e adolescenti. Interverranno il presidente Meacci, Benedetta Baldi, Università di Firenze e Vicepresidente Corecom Toscana, e Vera Gheno, Sociolinguista e divulgatrice.

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale della Toscana

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