Lavori in vista per la fontana simbolo del centro di Empoli

Novità in arrivo per la Fontana dei Leoni, uno dei simboli di Empoli. A breve lo spazio di piazza Farinata degli Uberti, nel cuore del Giro, sarà oggetto di lavori.

Il monumento, realizzato nel 1828 su progetto dell’architetto Giuseppe Martelli e con le sculture di Lorenzo Bartolini, era già stato sottoposto a un importante restauro nel 2021.

Ora il Comune di Empoli ha previsto un ulteriore intervento di manutenzione ordinaria per contrastare i segni del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici. L'intervento è stato affidato a una ditta di Gambassi Terme e costerà 33mila euro.

L’obiettivo è preservare il monumento e riportarlo al suo antico splendore, intervenendo sulle superfici e sugli elementi più deteriorati. La fontana sarà inoltre interessata da opere di pulizia e consolidamento, con particolare attenzione alla pietra e alle parti soggette a fenomeni di degrado.