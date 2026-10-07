Maltempo, allerta arancione in Toscana per temporali forti

La sala operativa del sistema regionale di Protezione Civile ha emesso per oggi, 7 ottobre, dalle 17, e fino alle 17 di domani, giovedì 8 ottobre, un'allerta arancione per temporali forti su tutta la Toscana. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, raccomanda attenzione e assicura che "il sistema regionale di Protezione Civile è pronto a intervenire in caso di necessità".

Oltre all'allerta arancione per temporali forti, è stata emessa anche un'allerta gialla per rischio idraulico per l'intera giornata di domani, giovedì 8 ottobre, su tutta la Toscana.

I temporali sono previsti partire dalla costa centrale in estensione al resto della regione entro sera. Domani, giovedì, frequenti temporali su gran parte della regione, anche di forte intensità. Fenomeni forti e localmente anche persistenti, accompagnati da colpi di vento e grandinate.