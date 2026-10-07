Nonlobuttovia, gli appuntamenti tra Avane e Empoli

Dare una seconda vita alle cose, contrastare gli sprechi e promuovere una cultura del riuso: è questo lo spirito di NONLOBUTTOVIA, il progetto dell’associazione Lilliput Empoli, che ogni mese apre le proprie sedi per offrire alla cittadinanza la possibilità di trovare, recuperare e rimettere in circolo oggetti, abbigliamento, mobili e materiali ancora utili.

L'obiettivo è semplice: evitare che ciò che non serve più finisca tra i rifiuti e permettere invece che possa essere utilizzato nuovamente da qualcun altro. Le aperture mensili si svolgono in due sedi del territorio empolese, con proposte e materiali diversi.

Ad Avane, presso A La Vela in via Magolo, l’appuntamento è dedicato soprattutto a oggettistica, vestiario e tante altre tipologie di articoli. La sede è aperta tutte le seconde domeniche del mese. Al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, in piazza Guido Guerra, sul lato del parcheggio alberato, si trova invece la sede dedicata principalmente ai mobili, aperta la prima e la terza domenica e il secondo e quarto giovedì del mese.

Per il mese di ottobre gli appuntamenti sono quindi domenica 11 ad Avane, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, mentre al Palazzo delle Esposizioni le aperture sono previste giovedì 8, domenica 18 e giovedì 22, dalle 10 alle 12.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa