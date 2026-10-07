All'ospedale di San Miniato cambia la giornata dei prelievi

All'ospedale degli Infermi di San Miniato cambia la giornata d'apertura del Punto prelievi. A partire dal 10 ottobre prossimo, infatti, la nuova giornata per i prelievi sarà quella del sabato (non più il mercoledì).

Gli orari d'accesso - che sarà sempre su prenotazione - restano invariati, cioè dalle 7 alle 10.

Si ricorda che per i prelievi ematici e la consegna dei campioni biologici si accede su appuntamento. La prenotazione può essere fatta online con il sistema Zerocode di Regione Toscana. La prenotazione è anche telefonica al numero unico aziendale 055 54 54 54 tasto 2 (giorni e orari), oppure agli sportelli Cup territoriali e alle farmacie.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa