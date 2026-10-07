Torna l'Ottobrata A Montefalconi: una giornata tra natura, falconeria e spettacoli

'Ottobrata a Montefalconi': è questo il nome dell'evento organizzato dall'Associazione Culturale Amici di Montefalconi, in programma per domenica 11 ottobre 2026 nell'omonima frazione di Castelfranco di Sotto. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione nasce con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il borgo di Montefalconi.

Durante la giornata di domenica, Montefalconi si animerà con una giornata dedicata alla natura, alla cultura, alla musica e alla convivialità, con attività e spettacoli rivolti ad adulti e bambini. Il programma sarà arricchito dalla presenza dei falconieri, da un DJ set e da uno spettacolo circense con trampoli e giocoleria, accompagnato da un laboratorio di Hula Hoop Dance, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza suggestiva e divertente nel cuore del borgo. L'evento ha il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto.

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Il programma

Domenica 11 ottobre 2026

Ore 9.30

Apertura della manifestazione

Ore 10.00

1° Percorso naturalistico con folletti e briganti

Ore 11.00

1° Spettacolo di rapaci

Animazione itinerante sui trampoli

Ore 12.00

Pranzo itinerante

Ore 14.00

2° Percorso naturalistico con folletti e briganti

Ore 15.00

2° Spettacolo di rapaci

Ore 16.00

Spettacolo di giocoleria circense

Merenda itinerante

Laboratorio di Hula Hoop Dance

Ore 16.30

'Lo sapevi che… Montefalconi?'

Arte, storia e curiosità del borgo

Durante tutta la giornata:

Giochi antichi e laboratori per bambini

Bancarelle di artigianato

Esposizione di auto e moto d'epoca

Gruppo Dandy

DJ set a cura di Mauro Barsotti

Fire Aida

In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato a una prossima data.

Per informazioni:

Antonella: 348 9226593

Brunella: 348 7976452

Instagram: @amicidimontefalconi