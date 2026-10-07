Torna l'Ottobrata A Montefalconi: una giornata tra natura, falconeria e spettacoli

'Ottobrata a Montefalconi': è questo il nome dell'evento organizzato dall'Associazione Culturale Amici di Montefalconi, in programma per domenica 11 ottobre 2026 nell'omonima frazione di Castelfranco di Sotto. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione nasce con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il borgo di Montefalconi.
Durante la giornata di domenica, Montefalconi si animerà con una giornata dedicata alla natura, alla cultura, alla musica e alla convivialità, con attività e spettacoli rivolti ad adulti e bambini. Il programma sarà arricchito dalla presenza dei falconieri, da un DJ set e da uno spettacolo circense con trampoli e giocoleria, accompagnato da un laboratorio di Hula Hoop Dance, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza suggestiva e divertente nel cuore del borgo. L'evento ha il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto.
Il programma
Domenica 11 ottobre 2026
Ore 9.30
Apertura della manifestazione
Ore 10.00
1° Percorso naturalistico con folletti e briganti
Ore 11.00
1° Spettacolo di rapaci
Animazione itinerante sui trampoli
Ore 12.00
Pranzo itinerante
Ore 14.00
2° Percorso naturalistico con folletti e briganti
Ore 15.00
2° Spettacolo di rapaci
Ore 16.00
Spettacolo di giocoleria circense
Merenda itinerante
Laboratorio di Hula Hoop Dance
Ore 16.30
'Lo sapevi che… Montefalconi?'
Arte, storia e curiosità del borgo
Durante tutta la giornata:
Giochi antichi e laboratori per bambini
Bancarelle di artigianato
Esposizione di auto e moto d'epoca
Gruppo Dandy
DJ set a cura di Mauro Barsotti
Fire Aida
In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato a una prossima data.
Per informazioni:
Antonella: 348 9226593
Brunella: 348 7976452
Instagram: @amicidimontefalconi
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