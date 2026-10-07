Padre Tiziano rimarrà a Ponte a Elsa e sarà vice parroco

Padre Tiziano rimarrà a Ponte a Elsa come vice parroco. La notizia era nell'aria e ora c'è la comunicazione del Vescovo Paccosi alle parrocchie.

Così una delegazione delle parrocchie di Ponte a Elsa Bastia, Ponte a Elsa Pino, Brusciana e Pianezzoli:

Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una comunicazione dal Vescovo di San Miniato Mons. Giovanni Paccosi rispetto alla riorganizzazione delle parrocchie di Ponte a Elsa Bastia, Ponte a Elsa Pino, Brusciana e Pianezzoli.

Il Vescovo ha comunicato alla delegazione delle nostre parrocchie che lo ha incontrato che Padre Tiziano assumerà l’incarico di parroco di Isola e Roffia e che affiancherà come viceparroco a Ponte a Elsa Bastia, ponte a Elsa Pino, Brusciana e Pianezzoli don Simone Meini, che sarà nuovo parroco. Padre Tiziano alloggerà a Ponte a Elsa.

Siamo felici di questo e ci teniamo a ringraziare il vescovo Paccosi per la sua disponibilità al dialogo e al confronto, per averci accolto e per aver impostato davvero un cammino comune per la costruzione di una comunità di comunità.