Paolo Nespoli e Luca Peyron in dialogo a Vinci

Lo spazio torna protagonista a Vinci con un incontro su “L’Universo che verrà”. A parlarne, Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere aerospaziale, e Luca Peyron, prelato, dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (AI4I).

I due si incontreranno al Teatro di Vinci, giovedì 15 ottobre alle 21.15, e sul palco modererà Alex Mazzanti, presidente del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino.

L’evento è organizzato dal Club per l’Unesco di Vinci e dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, e fa riferimento alla World Space Week, la Settimana mondiale dello Spazio, ricorrenza internazionale dedicata alla scienza e alla tecnologia spaziale che si tiene ogni anno dal 4 al 10 ottobre.

La World Space Week è stata proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/68 del 6 dicembre 1999, con l'obiettivo di celebrare il contributo della scienza e della tecnologia spaziale al miglioramento della condizione umana. La ricorrenza punta anche a educare il pubblico sulle attività spaziali, avvicinare i giovani alle discipline scientifiche e favorire la cooperazione internazionale nella divulgazione e nell'educazione allo spazio.

Introdurrà l’incontro Maura Tombelli, astronoma del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino.

In apertura della serata ci sarà una breve presentazione delle sezioni di Vinci e Empoli dell’Associazione Radioamatori Italiani della loro esperienza con il progetto della radio sonda e il collegamento con la stazione spaziale internazionale