Calcinaia, il ponte sull'Arno chiude per un anno: lavori da febbraio 2027

Il Comune di Calcinaia informa che a partire da febbraio 2027 il ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII sarà chiuso al transito per consentire l’avvio dei lavori del terzo e ultimo lotto dell’intervento di risanamento conservativo. Con questo primo avviso l’Amministrazione comunale intende informare per tempo cittadine, cittadini e imprese del territorio. Come già annunciato, i lavori avranno una durata stimata di circa 12 mesi e comporteranno la chiusura totale del ponte per l’intera durata delle lavorazioni.

Gli interventi previsti

I lavori del lotto III riguarderanno l'estradosso del ponte, ovvero la parte superiore della struttura su cui si sviluppa la carreggiata, e le selle Gerber, i punti di appoggio che collegano i diversi tratti del ponte e ne garantiscono la flessibilità. Gli interventi prevedono il rifacimento completo della pavimentazione stradale, il rafforzamento strutturale con l'installazione di nuove barre metalliche, la sostituzione dei sottoservizi - compreso lo spostamento temporaneo delle condutture di gas, acqua e rete fognaria - e la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane. Al termine dei lavori il ponte sarà restituito alla cittadinanza come un'infrastruttura sicura per tutti gli utenti della strada e pienamente accessibile alla mobilità lenta, grazie a una nuova pista ciclabile e a un marciapiede dedicato, entrambi separati dalla carreggiata tramite guardrail e protetti da nuovi parapetti.

Perché la chiusura totale

La chiusura al transito è una misura strettamente legata a oggettive necessità tecniche e di sicurezza. L'intervento prevede infatti complesse e delicate operazioni strutturali sulle selle Gerber e sulla struttura portante, oltre a lavorazioni profonde sul piano stradale. Tali attività rendono impossibile mantenere attivo il passaggio dei veicoli garantendo sia la tutela dell'incolumità pubblica che le necessarie condizioni di sicurezza agli operatori del cantiere. Questo provvedimento si configura certamente come la soluzione più gravosa per la viabilità, ma rappresenta anche l'unica via realmente percorribile.

Viabilità e percorsi alternativi

Nei prossimi mesi, e comunque prima dell’avvio dei lavori, saranno comunicate nel dettaglio la data esatta di chiusura, i percorsi alternativi, le eventuali modifiche al trasporto pubblico e scolastico e le modalità di gestione della viabilità durante il cantiere.

Il tavolo di confronto con le associazioni di categoria

In vista della chiusura, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria. All’incontro, svoltosi il 24 settembre 2026, alla presenza del Sindaco Cristiano Alderigi e della Giunta comunale, hanno partecipato Claudio Del Sarto per Confesercenti, Luca Favilli per Confcommercio e Giulia Melighetti per CNA.

Nel corso dell'incontro il progetto complessivo è stato presentato dai funzionari tecnici dell'ente e dai progettisti incaricati ed è stato avviato un confronto sulle possibili misure per mitigare le criticità e le difficoltà che attività e aziende del territorio potranno incontrare durante il periodo dei lavori, comprese eventuali forme di ristoro.

“Siamo consapevoli che i prossimi mesi chiederanno un impegno importante a tutta la comunità, e in particolare a chi lavora e ha un'attività sul territorio. Abbiamo scelto di affrontare questa fase insieme, a partire dall'ascolto delle associazioni di categoria, per individuare le soluzioni più utili a contenere i disagi. Al termine dei lavori restituiremo a Calcinaia un ponte sicuro, moderno e accessibile”.

Il Comune di Calcinaia continuerà a fornire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento dei lavori e sulle modifiche alla viabilità attraverso i canali istituzionali, il sito dedicato comune.calcinaia.pi.it/ponte-sullarno e il canale Telegram PonteArnoCalcinaia_Info.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

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