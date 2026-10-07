Anas investe 800 mila euro sulla viabilità di Pontedera

Prosegue il percorso di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Pontedera e Anas, avviato nel 2019, con un nuovo programma di interventi sulla viabilità per un investimento complessivo di circa 800 mila euro.

Il nuovo intervento interesserà in particolare la SS 439 Var, con il relamping e la riaccensione di tutte le rotatorie presenti lungo il tracciato, compreso il tratto che attraversa il territorio di Pontedera.

I lavori riguarderanno il collegamento dalla rotatoria di ingresso alla Fi-Pi-Li, nel tratto Ponsacco-Pontedera, proseguendo lungo la cosiddetta strada di Patto fino all’ingresso della Fi-Pi-Li di Pontedera e quindi lungo la circonvallazione nord, fino alla zona del Ponte alla Navetta.

L’intervento prevede il ripristino dei cavi, l’adeguamento degli impianti elettrici e l’installazione di nuovi punti luminosi a tecnologia Led, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza degli impianti e una migliore illuminazione delle rotatorie e dei principali nodi della viabilità.

Una parte delle risorse sarà inoltre destinata alle asfaltature. In particolare, saranno interessate le rotatorie della circonvallazione nord: quella immediatamente successiva alla discesa del Ponte alla Navetta, che sarà completamente riasfaltata e quella successiva, che conduce verso il negozio Brico e costituisce l’innesto posteriore verso piazza del Mercato.

Il nuovo programma si inserisce in un quadro più ampio di interventi realizzati da Anas sul territorio comunale negli ultimi anni. Nella primavera scorsa si è concluso anche il rifacimento del tratto della Tosco Romagnola tra La Rotta e Castel del Bosco, tratto pontederese della strada che era stato inserito nella programmazione degli interventi concordata con Anas.

"Quello con Anas è un percorso di collaborazione che prosegue ormai da diversi anni e che sta producendo risultati concreti per la nostra città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli – Con questo nuovo investimento da 800 mila euro interveniamo su due aspetti fondamentali: la sicurezza e la qualità della viabilità, attraverso il ripristino dell’illuminazione delle rotatorie e il rifacimento di alcuni tratti di asfalto particolarmente importanti per la circolazione. È significativo che, considerando gli interventi realizzati negli ultimi anni, gli investimenti di Anas sul territorio di Pontedera superino complessivamente i 7 milioni di euro. Ringraziamo Anas – conclude l’assessore – per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e per la disponibilità a confrontarsi con l’Amministrazione Comunale sulla programmazione delle opere. La collaborazione istituzionale ci permette di individuare le priorità e di intervenire progressivamente sui principali assi viari, con l’obiettivo di rendere la rete stradale più sicura, efficiente e funzionale per cittadini, imprese e per chi ogni giorno attraversa Pontedera"

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa