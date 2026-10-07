Reggello, concluso il posizionamento delle campane stradali

Con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, a Reggello Plures Alia ha concluso il posizionamento di circa 200 contenitori stradali adibiti alla raccolta del vetro. Pertanto, a partire da lunedì 12 ottobre i cittadini dovranno obbligatoriamente separare nella loro raccolta domestica i contenitori e gli imballaggi in multimateriale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio, tetrapak, polistirolo) da bottiglie e vasetti di vetro.

I contenitori in vetro dovranno essere conferiti esclusivamente nelle apposite campane posizionate strategicamente in molte strade del territorio, senza tappi in alluminio, plastica o sughero e senza sacchetti; gli imballaggi e i contenitori degli altri materiali citati dovranno essere esposti, negli appositi sacchi, e continueranno ad essere ritirati nei giorni prestabiliti dal calendario attualmente in uso per la raccolta porta a porta del multimateriale.

Si ricorda a tutti i cittadini che la raccolta porta a porta del multimateriale leggero riguarda esclusivamente imballaggi e contenitori di plastica, tetrapak, alluminio, banda stagnata, polistirolo, come ad esempio le lattine o le bottiglie di qualsiasi bibita, i flaconi di detersivi o bagnoschiuma, le vaschette per alimenti. Altri oggetti in plastica di qualsiasi natura non devono, quindi, essere esposti assieme al multimateriale leggero: la loro corretta destinazione, in ambito di raccolta differenziata porta a porta, è il residuo non differenziabile. Per questo tipo di rifiuti, ad ogni modo, è sempre preferibile recarsi in uno qualsiasi degli Ecocentri, degli Ecofurgoni o delle Ecotappe di Plures Alia. In caso di dubbi è possibile consultare il sito aliaestra.it o l’applicazione Aliaestra nelle sezioni ‘Dove lo butto?’ o ‘Dove lo porto?’.

Il personale operativo addetto alla raccolta provvederà ad applicare degli appositi avvisi di ‘non conformità’ laddove in fase di raccolta sia evidente la presenza di vetro o altro materiale non conferibile nella frazione del multimateriale leggero, con l’obiettivo di comunicare all’utente l’anomalia rilevata ed educarlo ad una migliore raccolta differenziata.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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