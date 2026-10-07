Reggello, concluso il posizionamento delle campane stradali

Attualità Reggello
Condividi su:
Leggi su mobile

Da lunedì gli imballaggi di plastica vanno separati dal vetro

Con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, a Reggello Plures Alia ha concluso il posizionamento di circa 200 contenitori stradali adibiti alla raccolta del vetro. Pertanto, a partire da lunedì 12 ottobre i cittadini dovranno obbligatoriamente separare nella loro raccolta domestica i contenitori e gli imballaggi in multimateriale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio, tetrapak, polistirolo) da bottiglie e vasetti di vetro.

I contenitori in vetro dovranno essere conferiti esclusivamente nelle apposite campane posizionate strategicamente in molte strade del territorio, senza tappi in alluminio, plastica o sughero e senza sacchetti; gli imballaggi e i contenitori degli altri materiali citati dovranno essere esposti, negli appositi sacchi, e continueranno ad essere ritirati nei giorni prestabiliti dal calendario attualmente in uso per la raccolta porta a porta del multimateriale.

Si ricorda a tutti i cittadini che la raccolta porta a porta del multimateriale leggero riguarda esclusivamente imballaggi e contenitori di plastica, tetrapak, alluminio, banda stagnata, polistirolo, come ad esempio le lattine o le bottiglie di qualsiasi bibita, i flaconi di detersivi o bagnoschiuma, le vaschette per alimenti. Altri oggetti in plastica di qualsiasi natura non devono, quindi, essere esposti assieme al multimateriale leggero: la loro corretta destinazione, in ambito di raccolta differenziata porta a porta, è il residuo non differenziabile. Per questo tipo di rifiuti, ad ogni modo, è sempre preferibile recarsi in uno qualsiasi degli Ecocentri, degli Ecofurgoni o delle Ecotappe di Plures Alia. In caso di dubbi è possibile consultare il sito aliaestra.it o l’applicazione Aliaestra nelle sezioni ‘Dove lo butto?’ o ‘Dove lo porto?’.

Il personale operativo addetto alla raccolta provvederà ad applicare degli appositi avvisi di ‘non conformità’ laddove in fase di raccolta sia evidente la presenza di vetro o altro materiale non conferibile nella frazione del multimateriale leggero, con l’obiettivo di comunicare all’utente l’anomalia rilevata ed educarlo ad una migliore raccolta differenziata.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
2 Ottobre 2026

'Toscana Art Bonus' per Comuni e Unioni di Comuni, in arrivo avviso pubblico

In arrivo la possibilità di percepire il Toscana Art Bonus per i Comuni e le Unioni dei Comuni che sono parte integrante di ‘Progetti di paesaggio’ o studi di fattibilità [...]

Toscana
Attualità
21 Settembre 2026

Il Consiglio regionale premia Massimiliano Alvini e Renzo Castagnini  

Sono 80 i chilometri che separano Fucecchio da Reggello e da lì è partita l’avventura di Massimiliano Alvini e Renzo Castagnini, uniti dalla passione per il calcio e le origini toscane. Una carriera che [...]

Firenze
Attualità
9 Settembre 2026

Maltempo, temporali forti in arrivo sulla Metrocittà di Firenze

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione, emessa dalla Regione Toscana, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore nella giornata di [...]



Tutte le notizie di Reggello

<< Indietro

torna a inizio pagina