Si è concluso negli scorsi giorni il periodo di apertura per la presentazione di eventuali proposte alternative relative alla riqualificazione, all’ammodernamento e alla gestione funzionale ed economica dello Stadio Carlo Castellani. L’avviso era stato pubblicato dal Comune di Empoli e si rivolgeva agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte alternative da confrontare con quella presentata dall'Empoli Fc. Allo scadere del termine, non sono giunte proposte alternative.

Questo passaggio faceva seguito alle determine di luglio 2026 sulle verifiche di assoggettabilità a VIA e VAS da parte dell'Unione dei Comuni e della Città Metropolitana di Firenze, che avevano escluso effetti ambientali negativi.

L’avviso per la presentazione di proposte alternative era stato pubblicato a tutela dell'interesse pubblico e della trasparenza del procedimento, per evitare la limitazione della concorrenza o una disparità di trattamento tra gli operatori economici, dopo che il quadro giuridico sul tema della finanza di progetto è profondamente cambiato dopo le modifiche nel Codice dei contratti pubblici e le pronunce di corti nazionali ed europee.

Non essendo pervenute proposte alternative, l'Empoli FC è ora chiamato alla predisposizione e alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica su cui dovrà esprimersi la Conferenza dei Servizi decisoria, che sarà indetta prossimamente. All'interno della Conferenza, dove sono chiamate tutte le amministrazioni competenti, verrà verificato il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse durante le fasi precedenti.

Una volta approvato il progetto, verrà indetta la gara per l'affidamento della concessione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa