Sulla Francigena i 'nidi' dell'inclusione: l'idea (con crowdfunding) del Sacchetti

Trasformare un tratto della storica Via Francigena in un laboratorio all'aperto di biodiversità, inclusione e cittadinanza attiva. È questo il cuore del progetto "Facciamo volare idee fra banchi creativi e natura", promosso dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. "F. Sacchetti" di San Miniato.

L'iniziativa si basa sulla metodologia del Service Learning e del ribaltamento dei ruoli (Peer Education): saranno gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali a guidare i propri compagni di classe nella costruzione di casette nido e mangiatoie in legno. Con il supporto di un ornitologo esperto, i ragazzi studieranno l'avifauna locale per poi realizzare manufatti artigianali finemente decorati a mosaico.

Ma il progetto va oltre la tutela ambientale: i manufatti saranno accompagnati da una segnaletica inclusiva scritta in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e in lingua inglese. Questo permetterà a bambini, persone con disabilità comunicative e pellegrini internazionali di fruire liberamente dei contenuti naturalistici lungo il cammino. L'installazione avverrà durante le giornate di trekking ed educazione motoria.

Per coprire le spese dei materiali (legno certificato, vernici atossiche e pannelli), l'Istituto ha aperto una campagna di crowdfunding sul portale ministeriale IDEArium. «Ogni donazione è tracciata e gestita con la massima trasparenza attraverso il portale IDEArium», spiega il dirigente scolastico Andrea Fubini. «Chi sceglie di sostenere i ragazzi riceverà ricompense speciali: dall'attestato digitale alla mappa dei nidi, fino a sottobicchieri in legno riciclato e casette nido artigianali realizzate dagli studenti».

C'è tempo fino a domenica 3 Gennaio 2027 per contribuire al raggiungimento del target di 3.000 euro. Per effettuare una donazione è necessario collegarsi alla piattaforma IDEArium del Ministero dell'Istruzione, accedere tramite Identità Digitale e cercare la nostra scuola I.C. "F. Sacchetti" di San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa