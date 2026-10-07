A Tirrenia il Mercato di Qualità, il format di ANVA Confesercenti Pisa

Economia e Lavoro Pisa
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Torna a Tirrenia il Mercato di Qualità, il format ideato e promosso da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, che domenica 11 ottobre animerà via del Tirreno per tutta la giornata, con la presenza di numerosi operatori e tante proposte per lo shopping.

L’iniziativa è organizzata da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e nasce con l’obiettivo di valorizzare il commercio su area pubblica contribuendo all’animazione commerciale del territorio.

"Siamo felici di portare a Tirrenia il Mercato di Qualità, un format targato e ideato dalla nostra associazione di categoria – dichiarano Mirco Sbrolli, presidente ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, e Claudio Del Sarto, Responsabile Provinciale –. È un progetto nel quale crediamo molto e che rappresenta un modo concreto per valorizzare il lavoro dei nostri operatori e, allo stesso tempo, creare occasioni di attrazione e di socialità per cittadini e visitatori".

"Tirrenia rappresenta una realtà importante per il territorio pisano – aggiungono Sbrolli e Del Sartoe siamo quindi particolarmente soddisfatti di poter portare qui il nostro Mercato di Qualità. Ringraziamo il Comune di Pisa per il patrocinio e la collaborazione e tutti gli operatori che parteciperanno alla manifestazione".

L'appuntamento è dunque fissato per domenica 11 ottobre, per tutta la giornata, in via del Tirreno a Tirrenia.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio Stampa

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