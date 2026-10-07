Visita al Moca del generale dei carabinieri Solazzo

Visita a Montecatini Terme, sabato 3 ottobre, per il Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, nell’ambito di un evento organizzato dal Lions Club Montecatini Terme.

La giornata è iniziata al MO.C.A. – Montecatini Contemporary Art, dove il generale ha visitato la mostra Giotto era il nonno di Banksy, curata dal professor Bruno Ialuna. Ad accoglierlo è stato il sindaco di Montecatini Terme, Claudio Del Rosso, che lo ha successivamente accompagnato nella Sala Consiliare del Comune.

Alla visita hanno partecipato anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il comandante provinciale, colonnello De Rosa, il comandante della Compagnia di Montecatini Terme, capitano Cataldo, e il comandante della locale Stazione, luogotenente Barone.

Dal Palazzo Comunale, il generale Solazzo, il sindaco e gli organizzatori hanno raggiunto a piedi lo Stabilimento Termale Tettuccio. Il percorso ha attraversato alcune delle principali aree del centro cittadino, in una città termale riconosciuta dall’UNESCO nell’ambito del sito delle Great Spa Towns of Europe.

All’arrivo al Tettuccio, le autorità sono state accolte dal presidente del Lions Club Montecatini Terme, Eugenio Pancioli.

La serata è proseguita al Grand Hotel Tamerici & Principe, dove il generale Solazzo ha tenuto una conferenza davanti a circa 90 persone. Al centro dell’incontro la storia e l’evoluzione dell’Arma dei Carabinieri e le principali attività svolte dall’istituzione nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e alla criminalità comune.

Nel corso dell'intervento sono stati affrontati anche i temi della presenza quotidiana dell’Arma sul territorio, della tutela dei cittadini e delle attività di prossimità e assistenza alla popolazione.

La serata si è conclusa con l’intervento del Governatore del Lions Clubs International – Distretto 108 La Toscana, Generale Ing. Piero Fontana.