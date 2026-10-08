Sorpreso con cocaina e Pisa, arrestato

Lunedì 5 ottobre i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato in via Pungilupo, dove i carabinieri hanno controllato il giovane.

Alla vista della pattuglia, il 27enne ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 3,27 grammi di cocaina, tentativo prontamente sventato dai militari. La successiva perquisizione estesa alla struttura ricettiva dove l'uomo alloggiava temporaneamente ha permesso di trovare ulteriori 50,85 grammi di cocaina, la somma in contanti di 130 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio, nonché diverso materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi.

Tutto il materiale rinvenuto, la sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Notizie correlate