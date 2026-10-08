Abc, Letizia Kerleshi nuova nutrizionista gialloblu

Sport Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Lo staff dell’Abc Castelfiorentino si arricchisce di una nuova figura: si tratta della dott.ssa Letizia Kerleshi, dietista e nutrizionista, che si appresta a portare le proprie competenze mediche al fine di fornire a tesserati e famiglie un supporto e un punto di riferimento per un corretto stile di vita alimentare. La collaborazione appena intrapresa permetterà infatti ai tesserati gialloblu di usufruire di un prezzo agevolato su consulenze e visite nutrizionistiche.

“Il mio compito sarà quello di guidare le ragazze, i ragazzi e le loro famiglie nella creazione di un’alimentazione più consapevole e pratica – spiega la dott.ssa Kerleshi -, che possa supportarli in maniera adeguata nella loro attività sportiva e nella vita di tutti i giorni. Intraprendere un percorso alimentare non significa “mettersi a dieta”, ma essere sostenuti nel costruire, passo dopo passo, abitudini sostenibili che fanno davvero la differenza, sempre cucite sulle necessità organizzative, di salute e di gusto di ogni atleta e famiglia. Credo in un approccio orientato all’educazione alimentare e alla creazione di un rapporto con il cibo sereno e flessibile”.
A breve sarà comunicata la data di un open day di presentazione del progetto ai tesserati e alle famiglie gialloblu

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
4 Ottobre 2026

Grande vittoria alla prima per l'Abc (con omaggio a Remo Parri)

Emozioni su emozioni. Emozione per la “prima”, emozione per una vittoria importante, emozione per la giornata che ha inaugurato al PalaBetti la stagione del 60° anniversario gialloblu. Ma, soprattutto, emozione [...]

Basket
Basket
4 Ottobre 2026

Prima vittoria in campionato per l'Use Computer Gross

Ci sarebbe  da fare un elenco lungo così di singoli: da Soviero che ruba la palla decisiva, ad un chirurgico Korsunov, da Saltykov  in doppia doppia (17 punti e 10 [...]

Basket
Basket
4 Ottobre 2026

Use Rosa Scotti, buona la prima contro Roma

Con la folle messa un po’ troppo presto ma fondamentalmente senza soffrire più di tanto. La prima è andata, un 62-75 che l’Use Rosa Scotti mette in cascina nei primi [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

torna a inizio pagina