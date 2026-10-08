Abc, Letizia Kerleshi nuova nutrizionista gialloblu

Lo staff dell’Abc Castelfiorentino si arricchisce di una nuova figura: si tratta della dott.ssa Letizia Kerleshi, dietista e nutrizionista, che si appresta a portare le proprie competenze mediche al fine di fornire a tesserati e famiglie un supporto e un punto di riferimento per un corretto stile di vita alimentare. La collaborazione appena intrapresa permetterà infatti ai tesserati gialloblu di usufruire di un prezzo agevolato su consulenze e visite nutrizionistiche.

“Il mio compito sarà quello di guidare le ragazze, i ragazzi e le loro famiglie nella creazione di un’alimentazione più consapevole e pratica – spiega la dott.ssa Kerleshi -, che possa supportarli in maniera adeguata nella loro attività sportiva e nella vita di tutti i giorni. Intraprendere un percorso alimentare non significa “mettersi a dieta”, ma essere sostenuti nel costruire, passo dopo passo, abitudini sostenibili che fanno davvero la differenza, sempre cucite sulle necessità organizzative, di salute e di gusto di ogni atleta e famiglia. Credo in un approccio orientato all’educazione alimentare e alla creazione di un rapporto con il cibo sereno e flessibile”.

A breve sarà comunicata la data di un open day di presentazione del progetto ai tesserati e alle famiglie gialloblu

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate