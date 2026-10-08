Aggredisce guardia giurata al pronto soccorso, arrestato a Firenze

Un 26enne tunisino è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito una guardia giurata all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, a Firenze. L'episodio è avvenuto nella notte.

Secondo quanto ricostruito, intorno alla mezzanotte il giovane si trovava all'ingresso del pronto soccorso. La guardia giurata gli avrebbe chiesto di allontanarsi e, in risposta, il 26enne l'avrebbe colpita con alcuni pugni alla testa.

Il vigilante non ha fatto ricorso alle cure mediche. Dopo la segnalazione al 112 Nue, sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno bloccato il giovane, che è stato quindi arrestato per l'aggressione all'addetto alla vigilanza.

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