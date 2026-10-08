Firenze è terza in Italia per numero di alloggi su Airbnb

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Più annunci che a Napoli e Venezia. La Toscana è la prima regione italiana con 72.771 alloggi sulla piattaforma

Firenze è la terza città italiana per presenza di alloggi sulla piattaforma Airbnb: ad agosto 2026 si contavano 13.902 annunci, superiori a quelli di Napoli (11.497) e Venezia (9.042). Ne hanno più di Firenze solo Roma, al primo posto con 37.387, e Milano al secondo con 26.610. Non va meglio nel resto della Toscana: la nostra regione è in pole position con 72.771 annunci (circa il 12,7% del totale italiano di 571.982), seguita dalla Lombardia con 66.619, dalla Sicilia con 57.335 e dal Lazio con 51.871.

È quanto emerge dall’indagine di Federalberghi condotta con il supporto di due istituti di ricerca (l’italiana Incipit consulting e la statunitense Inside Airbnb). In generale, la ricerca ha rilevato in Italia un incremento del +7,2% di annunci in 12 mesi, +38.587 rispetto ad agosto 2025.

I numeri evidenziano che il fenomeno Airbnb continua a crescere in modo esponenziale ed è particolarmente importante in Toscana e a Firenze”, sottolinea il direttore della Confcommercio fiorentina Franco Marinoni. “Sarebbe da verificare quanti di questi annunci abbiano dietro una partita iva. Perché è irreale pensare di mettere in mano un’attività economica a privati.  Ma la cosa che colpisce di più dell’analisi di Federalberghi è che, aldilà di alcuni casi virtuosi, la bontà e genuinità dell’esperienza Airbnb è messa in discussione: non si vive come “local” in un palazzo dove ci sono solo turisti”.

“Ci sono diversi falsi miti da sfatare”, spiega il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi – intanto non è vero che si tratta di una forma integrativa di reddito, visto che il 67,5% degli annunci sono pubblicati da persone che amministrano più alloggi. Non è vero neppure che si tratta di un’attività occasionale, dal momento che oltre la metà degli annunci (il 57,6%) riguarda alloggi disponibili per oltre sei mesi l’anno. Cade anche il mito della “experience” da condividere con il proprietario di casa e la sua famiglia: l’81,8% degli annunci si riferiscono all’affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno. Infine, non è vero che il fenomeno si sviluppa dove c’è carenza di offerta ricettiva. Tutt’altro: è concentrato soprattutto nelle grandi città e nelle principali località turistiche dove la disponibilità di strutture ricettive ufficiali è alta”.

“Sfruttando un’immagine fresca e amichevole, il fenomeno Airbnb ha contribuito ad incrinare il concetto di sostenibilità del turismo e in alcuni casi anche di qualità dell’accoglienza”, aggiunge il direttore Marinoni, “oltre ad innescare nelle città una serie di problemi sociali e urbanistici che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Non si contano poi le scorrettezze ai danni dei consumatori”, prosegue il presidente della Federalberghi fiorentina Bechi, “come l’aleatorietà delle misure di sicurezza: in oltre la metà degli annunci non si fa menzione dell’estintore, il kit di primo soccorso c’è solo nel 39,9% dei casi e il rilevatore di fumo nel 33,1. Senza contare l’elusione del CIN, il codice identificativo nazionale obbligatorio di cui sono privi il 14,7% degli annunci. Insomma, una situazione che richiede l’intervento delle autorità preposte anche per ristabilire la giusta concorrenza sul mercato”.

I dati

Annunci su Airbnb per regione
Toscana72.771
Lombardia66.619
Sicilia57.335
Lazio51.871
Puglia49.634
Sardegna44.918
Veneto39.823
Campania38.406
Liguria28.961
Piemonte23.623
Emilia-Romagna19.813
Marche11.822
Abruzzo10.452
Trentino10.353
Calabria10.243
Umbria9.918
Alto Adige9.351
Friuli-Venezia Giulia7.376
Valle D'Aosta4.691
Basilicata2.625
Molise1.377
totale Italia571.982
elaborazioni centro studi Federalberghi su dati Inside Airbnb
Comuni con il maggior numero di annunci – top 20
Roma37.387
Milano26.610
Firenze13.902
Napoli11.497
Venezia9.042
Palermo7.890
Torino5.945
Bologna5.068
Catania4.697
Bari3.989
Verona3.840
San Michele al Tagliamento3.833
Siracusa3.765
Genova3.738
Olbia3.718
Cagliari2.802
Ostuni2.777
Alghero2.769
Lucca2.451
La Spezia2.401
elaborazioni centro studi Federalberghi su dati Inside Airbnb

Fonte: Confcommercio Firenze e Arezzo - Ufficio Stampa

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