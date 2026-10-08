Al Santa Barbara si assegnano i titoli 2026

L’ultima gara di campionato non è mai una gara come le altre. È il momento in cui mesi di lavoro, sacrifici, vittorie, errori e rimonte si concentrano in poche, decisive manche. Nel prossimo weekend il Campionato Toscano e Umbro Motocross FMI 2026 vivrà il suo atto conclusivo sul prestigioso Crossodromo Internazionale Santa Barbara di Ponte a Egola, uno dei tracciati simbolo del motocross italiano.

Domenica 11 ottobre il verdetto della stagione passerà dunque dai saliscendi della pista pisana, dove titoli, podi e posizioni di prestigio verranno decisi metro dopo metro, curva dopo curva, fino all’ultima bandiera a scacchi.

Per chi è in lotta per il campionato non ci sarà più spazio per i calcoli. Per chi punta al podio sarà l’ultima occasione per guadagnare posizioni. Per tutti gli altri resterà comunque la possibilità di chiudere l’anno con una prestazione importante su uno dei palcoscenici più divertenti e spettacolari dell’intero calendario.

Visiera abbassata, cancelletto pronto a cadere e gas aperto: a Ponte a Egola si scriverà l’ultimo capitolo della stagione.

Il Santa Barbara, un tracciato che non perdona

Il Crossodromo Internazionale Santa Barbara rappresenta da sempre un riferimento per il motocross toscano e nazionale. Tecnico, selettivo, spettacolare e ricco di tradizione, il circuito di San Miniato conserva un’impostazione “vecchia scuola”, pur rimanendo costantemente aggiornato e preparato secondo gli standard del motocross moderno.

Il caratteristico fondo argilloso offre normalmente grande aderenza nelle prime fasi della giornata, per poi evolvere con il passare delle manche, creando canali, traiettorie differenti e sezioni sempre più tecniche.

È proprio in queste condizioni che emergono i piloti più completi: velocità pura, precisione, capacità di leggere il terreno e preparazione fisica diventano elementi fondamentali per affrontare una pista che, soprattutto nell’ultimo round di campionato, non permette distrazioni.

A garantire il miglior terreno possibile sarà ancora una volta il lavoro del Moto Club Pellicorse, chiamato a gestire un appuntamento particolarmente importante e un programma sportivo ricco di categorie.

Tutto in gioco per i titoli 2026

Le classifiche stagionali sono ormai arrivate al momento decisivo.

Le categorie valevoli per il Campionato Toscano FMI si giocheranno tutto nelle due manche conclusive sul Santa Barbara, dove ogni punto potrà fare la differenza.

Grande attenzione per le classi Expert e Rider, sempre capaci di offrire gare combattute e ritmi elevati, così come per le categorie Elite e Fast, nelle quali velocità, esperienza e continuità hanno caratterizzato l’intera stagione.

Spazio anche ai protagonisti delle categorie Veteran, Superveteran e Master, dove esperienza e gestione della gara assumono un peso determinante.

A rendere ancora più spettacolare il programma ci saranno inoltre i giovani delle classi 125 e 85, Junior e Senior, categorie che durante tutta la stagione hanno regalato gare molto combattute, sorpassi ravvicinati e nuovi talenti pronti a mettersi in mostra.

Le classi Challenge e Femminile, pur non assegnando il titolo regionale, completeranno il programma come prova interregionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conquistare una vittoria prestigiosa proprio sul tracciato di Ponte a Egola.

Una domenica di gare e verdetti

Il programma di domenica 11 ottobre prenderà il via fin dalle prime ore della mattina con le prove libere e le successive attività in pista, fino ad arrivare alle manche decisive.

Con il passare delle ore aumenteranno inevitabilmente tensione e pressione nel paddock e al parco chiuso. Ogni partenza, ogni sorpasso e ogni errore potrà cambiare il volto delle classifiche.

Per alcuni piloti sarà una giornata da amministrare con intelligenza, per altri l’occasione per tentare il tutto per tutto. Al termine delle ultime manche arriveranno finalmente i verdetti che assegneranno titoli, podi e piazzamenti conclusivi del Campionato Toscano Motocross FMI 2026.

Sabato spazio ai Primi Passi MX

Il weekend del Santa Barbara inizierà già sabato 10 ottobre, con l’ultimo appuntamento stagionale dedicato alla categoria Primi Passi MX.

A partire dalle ore 9:00, i giovanissimi appassionati di motocross avranno l’opportunità di vivere una giornata interamente dedicata alla loro crescita sportiva, all’apprendimento e al primo approccio con la disciplina.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta l’attenzione della Federazione e degli organizzatori verso il vivaio e il futuro del motocross.

Per informazioni sull’attività Primi Passi MX è possibile fare riferimento al Tecnico Sportivo FMI, Floriana Parrini.

Tutto è quindi pronto a Ponte a Egola

Dopo una stagione lunga e combattuta, resta un solo weekend per stabilire chi potrà chiudere il 2026 davanti a tutti. E quale scenario migliore del Santa Barbara, uno dei veri templi del motocross italiano, per scrivere l’ultima pagina del Campionato Toscano e Umbro.

Fonte: Ufficio Stampa

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