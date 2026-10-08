Arrivati a Calfa i letti donati da San Miniato

I letti ortopedici, usati ma ancora con eccezionale funzionalità, donati dalla Casa di Riposo Campana Guazzesi di San Miniato, sono stati trasportati in Repubblica di Moldova e consegnati al Sindaco di Calfa Alexandru Palienco. I letti serviranno ad arredare la nuova casa di riposo per anziani presente a Calfa.

Un sentito grazie ai responsabili della casa di riposo Campana Guazzesi di San Miniato , a Stefano Mattii e Mauro Pantani della Misericordia di Castelfiorentino e Sangimignano, a Roberto Picchi e Francesco Guaquinta della Misericordia di Castelfranco di Sotto , a Silvia Zaharia per la preziosa collaborazione. Al Sindaco Palienco per la squisita ospitalità dice il Console Onorario in Toscana Dr. Alessandro Signorini:

Fonte: Ufficio Stampa