Il direttore dell'Asl Toscana Centro rimane Mari: Giani firma il rinnovo dell'incarico

Valerio Mari è stato riconfermato come direttore generale alla guida dell’Asl Toscana Centro, la più grande per popolazione e potenziali assistiti di tutta la Toscana: cinquemila chilometri quadrati che racchiudono l'intera città metropolitana di Firenze compresa l'area dell'Empolese Valdelsa, le intere province di Prato e Pistoia e alcuni comuni pisani come San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno. Quasi sedicimila dipendenti, l'azienda gestisce tredici stabilimenti ospedalieri e conta tremila posti letto. Ogni anno eroga più di un milione di esami di diagnostica per immagini e quasi due milioni di visite specialistiche.

Valerio Mari, quarantaquattro anni, romano di nascita e studi, ingegnere informatico con corsi di specializzazione nella gestione manageriale sanitaria alla Scuola Sant'Anna di Pisa, già dirigeva l'Asl Toscana Centro dall’ottobre 2023. La commissione sanità in Consiglio regionale ha espresso all’unanimità parere positivo riguardo la sua riconferma. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, a cui spetta scelta e nomina, ha firmato oggi il decreto che rinnova l'incarico.

Mari già dal 2016 era capo staff della direzione generale dell'Asl Toscana Centro. Conosce dunque da parecchio tempo l'azienda e il servizio sanitario della Toscana, dove ha iniziato a lavorare nel 2006: prima nell'Usl 10 di Firenze, poi - con la fusione - nell'Asl Toscana Centro.

"È con grande piacere - ha commentato il presidente Giani - che ho firmato il decreto per la conferma di Valerio Mari alla guida dell’Azienda USL Toscana Centro, l’azienda sanitaria più popolosa e più grande della Toscana. Mari ha già rivestito questo ruolo negli ultimi tre anni, con risultati ottimi, dimostrando di interpretare al meglio un ruolo così importante. Si tratta quindi di una scelta che nasce dal lavoro svolto e dalla capacità di tradurre concretamente gli indirizzi in materia sanitaria".

"È una conferma che mi rende orgoglioso, per la fiducia che mi rinnova il presidente Giani e per quella che mi dà anche l'assessora Monni – ha dichiarato Valerio Mari - L'impegno anche per i prossimi anni si concentrerà essenzialmente su due fronti. Il primo riguarda gli assistiti: continuare a garantire e, possibilmente, migliorare il livello di qualità dei servizi che offriamo. Il secondo riguarda il nostro personale, perché la pressione che attraversiamo ormai da anni è notevole. Il mio obiettivo è quindi continuare a cercare di creare le migliori condizioni possibili affinché tutte le professioniste e tutti i professionisti che lavorano in azienda possano esprimersi al meglio e contribuire così al risultato finale".

Fonte: Regione Toscana

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