Il Comune di Fucecchio affida ad AUSER nuove attività di cura e presidio del territorio

Al termine della procedura di manifestazione di interesse avviata dall'Amministrazione comunale, è stata individuata AUSER Fucecchio per la stipula di una convenzione biennale finalizzata allo svolgimento di attività di cura e manutenzione del verde pubblico e di supporto ad alcune iniziative di rilievo sociale. L'accordo prevede interventi di cura, piccola manutenzione, apertura, chiusura e sorveglianza di alcune aree verdi e spazi pubblici della città. Tra queste rientra la parte storica del Parco Corsini, comprese la zona alta delle torri, la Ghiacciaia l'area giochi, l'area dell'ex cinema, la salita verso Tinaia e Limonaia e il parcheggio di Casa Banti.

I volontari saranno inoltre impegnati nella sorveglianza e nella pulizia di diversi giardini e aree pubbliche, tra cui Vicolo delle Carbonaie (o Vicolo dell'Amore), i giardini La Sirenetta, le aree del Monumento ai Caduti nei pressi della scuola Carducci e i giardini Cardini (ex Bombicci). Prevista anche la pulizia e la sorveglianza delle aree di parcheggio e degli ascensori di via Sottovalle, con possibilità di fornire supporto agli utenti in caso di eventuali malfunzionamenti degli impianti.

La collaborazione riguarderà anche alcune attività di supporto alla vita cittadina. Su richiesta del Comune, AUSER potrà collaborare in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate dall'Amministrazione, fornendo informazioni e indicazioni sulla viabilità e sulle eventuali chiusure o interruzioni temporanee delle strade. I volontari potranno inoltre contribuire, in occasione del mercato settimanale, alla riapertura della viabilità tra le 14 e le 15, una volta completate le operazioni di spazzamento da parte di Alia. Soddisfazione da parte dell'assessora al decoro urbano e alle manutenzioni Sabrina Mazzei: "Questa convenzione conferma il concreto impegno di questa Amministrazione nel mettere al centro il decoro urbano, la cura del territorio e la valorizzazione del terzo settore. AUSER Fucecchio è risultata il soggetto idoneo per affiancarci in questo percorso, come Amministrazione abbiamo voluto sostenere in modo tangibile questa collaborazione garantendo un contributo economico a copertura dei costi per le attività previste. Grazie a questo investimento comune e alla preziosa dedizione dei volontari, potremo così assicurare un presidio e una cura costanti a tutela di tanti luoghi chiave della nostra città".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa