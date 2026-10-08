Auto contro un locale a Pontedera, ferite tre persone

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22:15 di mercoledì 7 ottobre in via Salvo D'Acquisto a Pontedera per un incidente stradale.
Il conducente di un'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, è andato a sfondare la vetrata di una attività di ristorazione. Tre le persone ferite e trasportate all'ospedale per accertamenti.
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'intervento. Presenti i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
Pontedera
Cronaca
6 Ottobre 2026
Un 17enne è stato colpito da un arresto cardiaco questa mattina mentre si trovava a scuola, al Villaggio scolastico di Pontedera, durante l'ora di educazione fisica. Il ragazzo ha accusato [...]
Pontedera
Cronaca
5 Ottobre 2026
Due arresti per furto e un tentativo di autolesionismo sventato dagli agenti: è il bilancio di una mattinata di interventi che ha impegnato più pattuglie della Polizia Locale e della [...]
Pontedera
Cronaca
29 Settembre 2026
L'Unione Inquilini esprime la propria solidarietà al Circolo di Rifondazione Comunista 'Karl Marx' di Pontedera, preso di mira dai vandali nei giorni scorsi. "È un grave atto intimidatorio - scrive [...]
<< Indietro