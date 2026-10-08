Camion che trasporta olio d'oliva si ribalta alla rotatoria sulla 429

Alle 7 è avvenuto un incidente alla rotonda sulla 429 di Castelfiorentino vicino a Dogana. Un camion è finito sul centro della rotatoria e ha fatto ribaltare la cisterna adibita a trasporto di olio di oliva.

Sul posto i vigili del fuoco castellani. Attivata anche l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. Il conducente di 56 anni è uscito in autonomia dalla cabina del camion.

Richiesto l’intervento di un equipaggio sanitario che ha trasportato l’uomo in codice verde per controlli all’ospedale di Empoli. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.