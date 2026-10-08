Empolissima d’Autunno, il mercato arriva in centro

Ventiquattro anni e non sentirli. Nata da un’idea innovativa, “Empolissima” è diventato un appuntamento di stagione fisso e atteso. La perfetta sinergia fra commercio in sede fissa e pubblica. Un’opportunità per fare shopping nel centro storico della città di Empoli tra i tanti banchi presenti che animeranno la giornata di domenica prossima, 11 ottobre 2026, dalle 8 alle 20.

Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità temporanea di piazza della Vittoria e vie limitrofe.

ORDINANZA 486 – Emessa il giorno 7 ottobre 2026 eccola nel dettaglio: dalle 6 fino alle 24 del giorno 11 ottobre 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in piazza della Vittoria (tratto antistante la sede del Monte dei Paschi di Siena) e in via Salvagnoli, divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere; nella Zona a Transito Limitato (intera area), divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; in via Giuseppe del Papa (all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini) e via del Giglio (all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria), divieto di transito per tutti i veicoli; via Pievano Rolando (all'intersezione con piazza Guido Guerra), via Tinto da Battifolle (intera via) e via Socco Ferrante (intera via), divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Le disposizioni proseguono in via Salvagnoli (tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi), piazza della Vittoria (intera piazza), via Roma (tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara (lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci direzione obbligatoria a destra e lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Infine, in via Fratelli Rosselli (da piazza della Vittoria a via Bonistalli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; in via Salvagnoli (all'intersezione con via Tinto da Battifolle lato piazza Antonio Gramsci), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti emessi dall’ordinanza sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa