Erba abbandonata in via Michelangelo a Santa Croce, Oliveri: "Da tre mesi nessuno interviene"

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"Oggi ho deciso di metterci la faccia per raccontarvi una storia di ordinaria inefficienza amministrativa". A dirlo è Vincenzo Oliveri, consigliere comunale di Santa Croce sull'Arno, che in una nota, in veste di cittadino, denuncia l'abbandono di erba tagliata nel piazzale del suo condominio in via Michelangelo 12 da almeno tre mesi.

"Tutto comincia circa tre mesi fa - racconta Oliveri -, precisamente alla fine di giugno. Una ditta incaricata dal Comune di tagliare l'erba sui marciapiedi di via Michelangelo compie il suo lavoro, ma durante le operazioni scarica e abbandona parte del materiale direttamente all'interno del piazzale del nostro condominio di via Michelangelo".

"All'inizio la situazione era persino peggiore di adesso", racconta il consigliere, riferendo che parte dell'erba che ora non c'è più "è volata via semplicemente grazie al vento". "L'amministrazione comunale sta aspettando proprio questo - prosegue -: che arrivi una tromba d'aria o una forte burrasca per risolvere il problema a spese della natura. Ma la realtà è che, nonostante l'aiuto del vento, ce n'è ancora altra"

Oliveri riferisce di aver segnalato la situazione agli uffici comunali. "Ho seguito tutte le regole e le vie istituzionali possibili: Ho scritto alla Dirigente dell'Ufficio Tecnico, che a luglio mi aveva rassicurato dicendo che la ditta era stata sollecitata. Ho inviato ben quattro solleciti successivi, documentando tutto nei minimi dettagli".

Ma Oliveri, non avrebbe ricevuto alcuna risposta: "di fronte al silenzio persistente, ho scritto direttamente al Sindaco e al Segretario Comunale, dando un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla pulizia". Alla scadenza del termine, però, "nessuno si è fatto vivo".

Di fronte a questa situazione, "mi sono visto costretto a passare la questione formalmente alla stampa locale per tutelare i nostri diritti di cittadini denunciando l'omessa vigilanza del Comune", scrive il consigliere nella nota.

"I cittadini non sono sudditi e meritano risposte", conclude Oliveri, annunciando che continuerà a seguire la vicenda e a informare i cittadini sui prossimi sviluppi.

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