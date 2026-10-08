Al via da Firenze "ArtigiaNati", la nuova mostra mercato di CNA

ArtigiaNati è il nuovo format nazionale promosso da CNA in occasione degli 80 anni dalla fondazione della Confederazione. Nasce per raccontare il valore del saper fare italiano attraverso artigiani, imprese e territori capaci di trasformare competenze, creatività e tradizione in qualità riconosciuta nel mondo.

Il percorso nazionale prende avvio da Firenze, una delle capitali italiane della manifattura e dell’artigianato di qualità. La Città Metropolitana conta 25.520 imprese artigiane attive, con 59.796 addetti, pari al 15% degli addetti metropolitani. La manifattura rappresenta il 27,2% dell’artigianato fiorentino, contro il 25,8% della Toscana e il 20,4% dell’Italia.

A dare forma alla prima tappa saranno 116 imprese artigiane fiorentine e toscane, presenti in piazza Santa Croce da venerdì 9 a domenica 11 ottobre (ore 10-20) con produzioni dell’artigianato artistico e tradizionale e dell’enogastronomia: moda e accessori, gioielli, oggettistica per la casa, piante e fiori, formaggi, salumi, pasticceria, distillati e altre produzioni identitarie. Ricco anche il calendario di eventi collaterali gratuiti: dai laboratori di ceramica e crochet alla scuola di cucina per preparare gli occhi fino allo show cooking per il crostino con cavolo nero.

Dopo Firenze, ArtigiaNati proseguirà nei prossimi mesi con tappe in altre città italiane, costruendo una rete nazionale di territori, imprese e storie del Made in Italy.

Artigianati è patrocinata dal Comune di Firenze e sostenuta da Enegan e Oltrarno Promuove.

Inaugurazione: venerdì 9 ottobre, ore 12:30, con Eugenio Giani Presidente Regione Toscana, Dario Costantini Presidente CNA Nazionale, Luca Tonini Presidente CNA Toscana, Francesco Amerighi Presidente CNA Firenze Metropolitana.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

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