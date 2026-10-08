Investita e uccisa 76enne in Val di Chiana, disposta l'autopsia: l'auto pirata era di un'amica

È stata disposta l'autopsia per Fiorella Quinti, la donna di 76 anni travolta e uccisa da un'auto nella mattinata di ieri, 7 ottobre, mentre passeggiava lungo la strada tra Pozzo, nel comune di Foiano della Chiana, e Marciano. L'esame autoptico è stato disposto dalla procuratrice Gianfederica Dito e servirà a stabilire se la 76enne sia morta a seguito dell'impatto con l'auto o se fosse ancora viva quando la vettura si è allontanata L'indagine, condotta dai carabinieri, ha permesso di risalire alla conducente dell'auto: si tratterebbe di un'amica della vittima.

Sul piano penale ci sarebbero conseguenze diverse: nel primo caso si prefigurerebbe il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga, mentre se la donna fosse sopravvissuta all'impatto potrebbe aggiungersi anche l'accusa di omissione di soccorso.

La vittima, Fiorella Quinti, secondo la ricostruzione, stava facendo la sua consueta passeggiata mattutina, percorrendo la strada che collega Pozzo a Marciano. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 8. L'amica alla guida dell'auto è stata individuata dai carabinieri e inizialmente arrestata. Successivamente è stata rimessa in libertà, non essendo emersi i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare