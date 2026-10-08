Lamporecchio: il teatro comunale sarà intitolato ad Aldo Morelli, la palestra a Meri Malucchi

Il Teatro Comunale di Lamporecchio sarà intitolato ad Aldo Morelli, la palestra comunale a Meri Malucchi: si sono infatti conclusi positivamente i due iter promossi dall'Amministrazione comunale per rendere omaggio a figure che hanno lasciato un segno nella storia e nella comunità locale.

La notizia dell'intitolazione del Teatro arriva proprio oggi, nell'anniversario della scomparsa di Aldo Morelli. L'Amministrazione comunale ha scelto questa ricorrenza per ricordarne la figura e comunicare la conclusione positiva dell'iter, avviato dalla Giunta comunale con la deliberazione del 16 marzo 2026.

Contestualmente, si è concluso positivamente anche l’iter per l'intitolazione della palestra comunale a Meri Malucchi, indimenticata atleta che proprio tra quelle mura ha coltivato la sua passione, arrivando fino ai vertici del volley nazionale.

Le due intitolazioni rappresentano un percorso promosso dall'Amministrazione comunale per rendere omaggio e mantenere vivo il ricordo di due figure che hanno lasciato un segno nella storia e nella comunità di Lamporecchio.

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