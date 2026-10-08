Letture, visite, laboratori al MMAB con 'In Fabula'

Sabato 10 ottobre, a partire dalle 20.30, il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca si trasforma in un luogo da vivere di notte.

Con "In Fabula" le sale della biblioteca e del museo ospitano letture, laboratori, visite e osservazioni del cielo, da Esopo a Rodari fino a Sepúlveda, tra letteratura, scienza e ceramiche antiche.

L'iniziativa arriva in un momento di crescita per il polo culturale. Sono 9.115 gli iscritti che nel 2026 hanno scelto Montelupo come biblioteca di riferimento: il 15,5% in più rispetto al 2021 (7.895) e l'1,2% in più rispetto al 2025. Il pubblico è trasversale ed è interessante notare che gli iscritti under 36 sono nel complesso 4.569, poco più della metà del totale.

Resta alta anche la frequentazione degli studenti: nel 2025 le presenze sono state circa 15.000, in aumento di circa il 6% rispetto al 2024 (14.172), nonostante i lavori che hanno costretto la biblioteca a una chiusura parziale per quasi due mesi.

I numeri raccontano però solo una parte di ciò che è oggi il MMAB: oltre che biblioteca, è museo, spazio di incontro e luogo di socialità, con la caffetteria Cibo, vino e chiacchiere al suo interno.

E il programma della notte bianca vuole valorizzare le diverse anime di questo luogo unico.

«L’ho già detto e non mi stanco di ripeterlo: mi piace pensare al MMAB come a un organismo vivo che cambia nel tempo, con le persone che ogni giorno lo vivono e quasi lo abitano; perché per tanti il MMAB è davvero casa.

È un luogo di incontro, di approfondimento, di studio, ma è anche uno spazio accogliente in cui fermarsi a leggere un libro, ad ammirare una ceramica, ad accarezzare il gatto. Il MMAB prima che un luogo di cultura è un presidio sociale, nel senso più ampio del termine. Un posto aperto alle persone e alle idee, in cui la cultura non è necessario pagare per fruire cultura.

In Fabula celebra tutto questo: l’abbiamo pensata come una festa, come un’opporunità di scoperta e divertimento», afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.



Vediamo nel dettagli il programma di sabato 10 ottobre

20.30 – 21.45, "C'era una volta… un re?" : letture ad alta voce a cura dei volontari Nati per Leggere, tra principi maldestri, draghi dottori, buffi cavalieri e re molto impegnati. Da 0 a 6 anni, senza prenotazione.

: letture ad alta voce a cura dei volontari Nati per Leggere, tra principi maldestri, draghi dottori, buffi cavalieri e re molto impegnati. Da 0 a 6 anni, senza prenotazione. 20.30 – 23.00, "Occhi al cielo!" : osservazione di stelle e pianeti con telescopi professionali, a cura del Gruppo Astrofili Montelupo. Per tutte le età, senza prenotazione.

: osservazione di stelle e pianeti con telescopi professionali, a cura del Gruppo Astrofili Montelupo. Per tutte le età, senza prenotazione. 20.45 – 22.00, Caccia al tesoro : enigmi, indizi e prove di osservazione tra le sale del museo, alla ricerca di animali fantastici, stemmi e dettagli nascosti nelle antiche ceramiche. Dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione, al momento è al completo.

: enigmi, indizi e prove di osservazione tra le sale del museo, alla ricerca di animali fantastici, stemmi e dettagli nascosti nelle antiche ceramiche. Dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione, al momento è al completo. 20.45 – 22.15, "Il pianeta ci cura: abbi cura del pianeta" : lettura e laboratorio alla scoperta delle antiche spezierie, per riflettere su ciò che desideriamo custodire del pianeta Terra. Dai 6 anni, su prenotazione su Eventbrite.

: lettura e laboratorio alla scoperta delle antiche spezierie, per riflettere su ciò che desideriamo custodire del pianeta Terra. Dai 6 anni, su prenotazione su Eventbrite. 21.00 – 22.30, "Io non perdono e tocco!" : laboratorio di scrittura creativa senza schemi e senza voti, in cui ogni parola è benvenuta. Dagli 11 anni, su prenotazione su Eventbrite.

: laboratorio di scrittura creativa senza schemi e senza voti, in cui ogni parola è benvenuta. Dagli 11 anni, su prenotazione su Eventbrite. 21.45 – 22.30 Visita al Museo e alla Fornace: un viaggio nella storia della ceramica e del mestiere ceramico, per adulti e famiglie. Il primo turno (20.45 – 21.45) è esaurito; il secondo è ancora disponibile su prenotazione su Eventbrite.

Per tutta la serata

"Un viaggio tra i tesori nascosti del cielo" : mostra astrofotografica di Marco Firenzuoli dedicata alle meraviglie del cielo.

: mostra astrofotografica di Marco Firenzuoli dedicata alle meraviglie del cielo. "Chissà chi lo sa!?" : domande e risposte esplorando il MMAB e le sue ambientazioni.

: domande e risposte esplorando il MMAB e le sue ambientazioni. "Fab-da-te" : si inventa la propria favola con un kit personalizzato e la si appende all'albero delle storie.

: si inventa la propria favola con un kit personalizzato e la si appende all'albero delle storie. Bibliografia e vetrina tematica sulle favole, con servizio di prestito attivo per tutta la serata.

Assaggi di cultura. Per chi partecipa alla serata dalle 18.00, la caffetteria del MMAB propone un'apericena a prezzo scontato (prenotazione consigliata: 334 251 2189).

Chi, dopo aver prenotato, decide di non partecipare a un'attività è invitato a cancellare la prenotazione su Eventbrite, così da liberare il posto.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa