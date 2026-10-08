Letture, visite, laboratori al MMAB con 'In Fabula'

Sabato 10 ottobre, a partire dalle 20.30, il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca si trasforma in un luogo da vivere di notte.
Con "In Fabula" le sale della biblioteca e del museo ospitano letture, laboratori, visite e osservazioni del cielo, da Esopo a Rodari fino a Sepúlveda, tra letteratura, scienza e ceramiche antiche.
L'iniziativa arriva in un momento di crescita per il polo culturale. Sono 9.115 gli iscritti che nel 2026 hanno scelto Montelupo come biblioteca di riferimento: il 15,5% in più rispetto al 2021 (7.895) e l'1,2% in più rispetto al 2025. Il pubblico è trasversale ed è interessante notare che gli iscritti under 36 sono nel complesso 4.569, poco più della metà del totale.
Resta alta anche la frequentazione degli studenti: nel 2025 le presenze sono state circa 15.000, in aumento di circa il 6% rispetto al 2024 (14.172), nonostante i lavori che hanno costretto la biblioteca a una chiusura parziale per quasi due mesi.
I numeri raccontano però solo una parte di ciò che è oggi il MMAB: oltre che biblioteca, è museo, spazio di incontro e luogo di socialità, con la caffetteria Cibo, vino e chiacchiere al suo interno.
E il programma della notte bianca vuole valorizzare le diverse anime di questo luogo unico.
«L’ho già detto e non mi stanco di ripeterlo: mi piace pensare al MMAB come a un organismo vivo che cambia nel tempo, con le persone che ogni giorno lo vivono e quasi lo abitano; perché per tanti il MMAB è davvero casa.
È un luogo di incontro, di approfondimento, di studio, ma è anche uno spazio accogliente in cui fermarsi a leggere un libro, ad ammirare una ceramica, ad accarezzare il gatto. Il MMAB prima che un luogo di cultura è un presidio sociale, nel senso più ampio del termine. Un posto aperto alle persone e alle idee, in cui la cultura non è necessario pagare per fruire cultura.
In Fabula celebra tutto questo: l’abbiamo pensata come una festa, come un’opporunità di scoperta e divertimento», afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.
Vediamo nel dettagli il programma di sabato 10 ottobre
- 20.30 – 21.45, "C'era una volta… un re?": letture ad alta voce a cura dei volontari Nati per Leggere, tra principi maldestri, draghi dottori, buffi cavalieri e re molto impegnati. Da 0 a 6 anni, senza prenotazione.
- 20.30 – 23.00, "Occhi al cielo!": osservazione di stelle e pianeti con telescopi professionali, a cura del Gruppo Astrofili Montelupo. Per tutte le età, senza prenotazione.
- 20.45 – 22.00, Caccia al tesoro: enigmi, indizi e prove di osservazione tra le sale del museo, alla ricerca di animali fantastici, stemmi e dettagli nascosti nelle antiche ceramiche. Dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione, al momento è al completo.
- 20.45 – 22.15, "Il pianeta ci cura: abbi cura del pianeta": lettura e laboratorio alla scoperta delle antiche spezierie, per riflettere su ciò che desideriamo custodire del pianeta Terra. Dai 6 anni, su prenotazione su Eventbrite.
- 21.00 – 22.30, "Io non perdono e tocco!": laboratorio di scrittura creativa senza schemi e senza voti, in cui ogni parola è benvenuta. Dagli 11 anni, su prenotazione su Eventbrite.
- 21.45 – 22.30 Visita al Museo e alla Fornace: un viaggio nella storia della ceramica e del mestiere ceramico, per adulti e famiglie. Il primo turno (20.45 – 21.45) è esaurito; il secondo è ancora disponibile su prenotazione su Eventbrite.
Per tutta la serata
- "Un viaggio tra i tesori nascosti del cielo": mostra astrofotografica di Marco Firenzuoli dedicata alle meraviglie del cielo.
- "Chissà chi lo sa!?": domande e risposte esplorando il MMAB e le sue ambientazioni.
- "Fab-da-te": si inventa la propria favola con un kit personalizzato e la si appende all'albero delle storie.
- Bibliografia e vetrina tematica sulle favole, con servizio di prestito attivo per tutta la serata.
Assaggi di cultura. Per chi partecipa alla serata dalle 18.00, la caffetteria del MMAB propone un'apericena a prezzo scontato (prenotazione consigliata: 334 251 2189).
Chi, dopo aver prenotato, decide di non partecipare a un'attività è invitato a cancellare la prenotazione su Eventbrite, così da liberare il posto.
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa
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