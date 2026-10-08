Maltempo a Carrara, evacuate quattro famiglie

Una notte di forti piogge ha provocato allagamenti e disagi in diverse zone di Carrara, in particolare a Marina di Carrara e Avenza. In via Villafranca quattro famiglie, per un totale di 11 persone, sono state evacuate da un edificio di edilizia residenziale pubblica a causa di infiltrazioni e criticità alla copertura dello stabile.

Tre nuclei familiari hanno trovato autonomamente una sistemazione, mentre per una famiglia composta da tre persone il Comune ha attivato l'assistenza, disponendo il trasferimento temporaneo in una struttura alberghiera.

L'emergenza è stata seguita per tutta la notte dal Centro operativo comunale della Protezione civile. Secondo quanto riferito dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi, tra le 22 e le 23 sono caduti circa 130 millimetri di pioggia in meno di un'ora, provocando numerosi allagamenti.

Vigili del fuoco, volontari, polizia municipale e altre forze dell'ordine sono intervenuti nelle aree maggiormente colpite per la messa in sicurezza, lo svuotamento di scantinati e locali allagati e la gestione della viabilità.

Le precipitazioni hanno inoltre determinato la chiusura temporanea di alcuni tratti stradali, tra cui l'Aurelia e viale Zaccagna. Il quadro resta monitorato dal Comune, mentre l'intensità della pioggia è progressivamente diminuita.