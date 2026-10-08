Maltempo, problemi a Viareggio: asilo inagibile e strade bloccate dagli alberi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella notte il territorio di Viareggio, provocando danni diffusi a edifici privati, strutture pubbliche e patrimonio arboreo. A fare il punto della situazione è il Comune, che segnala diverse criticità ancora in corso di gestione.

Numerosi i danni registrati alle coperture delle abitazioni private, mentre la caduta di diversi alberi ha interessato varie zone della città. Fortunatamente, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, non si registrano conseguenze di particolare gravità per le persone.

Tra le situazioni più delicate c'è quella dell'asilo Coriandolo, appartenente all'Istituto comprensivo Don Milani e situato nel quartiere Varignano. La struttura ha riportato danni tali da essere dichiarata inagibile e resterà quindi chiusa. A partire da domani sarà organizzato il trasporto dei bambini presso un altro istituto, così da garantire la continuità delle attività educative.

Sempre a Varignano si registrano ingenti danni alla copertura di una palestra, che dovrà rimanere chiusa per alcuni giorni.

Pesanti anche le conseguenze sul patrimonio arboreo cittadino. Al parco Araba Fenice sono caduti alcuni pini, mentre lungo il Viale dei Tigli diverse piante sono finite sulla carreggiata, bloccando il transito. La strada, al momento, risulta impraticabile.

Il Comune conferma quindi la chiusura del Viale dei Tigli e delle pinete cittadine, disposta per tutelare la pubblica incolumità anche alla luce delle condizioni meteorologiche ancora avverse. Fin dalle prime ore dell'emergenza sono al lavoro la Polizia municipale e la Protezione civile comunale, impegnate nel monitoraggio del territorio, nella gestione delle criticità e negli interventi necessari per mettere in sicurezza le aree interessate.

Problemi, seppur di minore entità, anche nel vicino comune di Pietrasanta. In via Olmi si è verificata la caduta di una pianta di piccole dimensioni: la strada è stata già liberata e resa nuovamente percorribile.

Attivi anche i tecnici comunali dei lavori pubblici, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie a consentire la riapertura delle strutture danneggiate nel minor tempo possibile. L'attività prosegue con il monitoraggio delle situazioni di rischio e il progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza nelle zone maggiormente colpite.

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