Nonna Silvi porta la Toscana al Parlamento europeo di Bruxelles

Da Montespertoli a Bruxelles, Nonna Silvi porta la Toscana al Parlamento europeo. Silvana Bini, 85 anni, originaria di Montespertoli, è stata protagonista di due importanti incontri internazionali, tra TikTok Shop Italia e il Parlamento di Bruxelles. È la nonna toscana più seguita sui social, con circa 8 milioni di follower tra Instagram, TikTok e Facebook, e ha inoltre due forni, a Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino. Bini è stata invitata a tornare e, tra il 4 e il 6 novembre, sarà di nuovo al Parlamento europeo, questa volta in visita ufficiale.

Durante la sua visita a sostegno dei produttori toscani di pecorino, Nonna Silvi ha incontrato alcuni eurodeputati che si sono rivelati essere suoi follower. Tra questi l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Brando Benifei e Matteo Ricci.

"Alla mia età non pensavo proprio di entrare al Parlamento europeo - racconta Bini -. Ci sono andata per sostenere i nostri produttori di pecorino: se c'è da dare una mano alla Toscana, io ci sono. E mi hanno detto di tornare!".

"Una toccata e fuga, ma di grande valore - commenta Gabriele Martini, nipote di Silvana e alla guida di Nonna Silvi -. Quello che Nonna Silvi rappresenta è sempre più sinonimo di qualità: la cucina di casa, i prodotti del territorio, la Toscana. Vederlo riconosciuto anche a Bruxelles è un grande orgoglio".

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