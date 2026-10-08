Pisa Half Marathon e Pisa Ten, modifiche alla viabilità e alla sosta in città

In occasione della XX edizione della “Pisa Half Marathon” e della VII edizione della “Pisa Ten”, in programma domenica 11 ottobre, saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in numerose strade cittadine. Le due manifestazioni podistiche, organizzate dall'ASD Leaning Tower Runners, vedranno la partecipazione complessiva di oltre 4mila iscritti, con partenza da via Contessa Matilde alle ore 8.45 per la gara di 10 chilometri e alle ore 9.00 per la mezza maratona di 21 chilometri. L'arrivo di entrambe le competizioni è previsto in piazza del Duomo.

Modifiche alla viabilità. Domenica 11 ottobre, dalle ore 5.30 alle 11.00, sarà vietato il transito veicolare in via Contessa Matilde, nel tratto compreso tra via Luigi Bianchi e la rotatoria Poggi. Dalle ore 8.00 alle 11.30 sarà inoltre chiuso al traffico viale delle Cascine, nel tratto tra via Pietrasantina e l'ingresso del Parco di San Rossore, e via del Capannone. Le rotatorie Poggi e Anna Frank saranno interdette alla circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.

Dalle ore 8.00 alle 12.30, e comunque fino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito veicolare numerose strade interessate dal percorso delle gare. In particolare, i provvedimenti riguarderanno via delle Lenze, via Pierin del Vaga, via Vecellio, via dell'Argine, via Gentile da Fabriano, Ponte del CEP, via Due Settembre, compreso il collegamento con Ponte dell'Impero, via Porta a Mare sul lato fiume, Ponte della Cittadella, Lungarno Sonnino, Ponte Solferino in direzione nord-sud, Lungarno Gambacorti, via Mazzini, via D'Azeglio, via Benedetto Croce, piazza Toniolo, via Bovio, Lungarno Galilei, Ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Curtatone e Montanara, via San Frediano, piazza dei Cavalieri, via Consoli del Mare, via Carducci, via Fedeli, via Cardinale Maffi, via Camozzo e via San Ranierino.

Su Lungarno Pacinotti resterà percorribile la corsia nord in uscita da via Santa Maria, con obbligo di svolta a destra verso Ponte Solferino. Sul Ponte della Fortezza sarà chiusa la corsia lato mare, mantenendo la sola direzione sud-nord. In via Benedetto Croce il traffico sarà deviato verso viale Bonaini.

Sono previste anche modifiche temporanee ai sensi di marcia. Dalle ore 8.00 alle 12.30 sarà invertito il senso unico in via Nino Pisano, con direzione da via Conte Fazio verso via Aurelia, e in via Stampace, con direzione da via Zerboglio verso la rotatoria Nencini. Nello stesso orario sarà istituito il senso unico in via Conte Fazio, da via di Balduccio verso via Nino Pisano. Per l'ingresso in città dalla via Aurelia sarà consentito il percorso attraverso via Conte Fazio, via Ranieri Sardo, via Aldo Moro e via di Balduccio.

In via Don Gaetano Boschi sarà obbligatoria la svolta a destra in via Leopardi, in direzione via della Faggiola, con chiusura del tratto verso piazza Arcivescovado. In via San Lorenzo sarà chiuso il tratto compreso tra via Santa Cecilia e via Carducci, con obbligo di svolta verso piazza Martiri della Libertà, ad eccezione dei veicoli diretti in via Santa Cecilia. In via San Zeno sarà chiusa l'intersezione con via Buonarroti, con deviazioni per i veicoli provenienti da largo San Zeno.

Ulteriori modifiche interesseranno il quartiere di Sant'Antonio e la zona dei Lungarni. Sarà invertito il senso di marcia in via Crispi, nel tratto tra via La Maddalena e via Lavagna, e in piazza San Sepolcro. Sono previsti obblighi di svolta nelle vie Crispi, Lavagna, Sant'Antonio e La Maddalena. Per i residenti e gli autorizzati sarà consentita l'uscita dal quartiere di Sant'Antonio attraverso via Crispi, via San Paolo, via della Qualquonia e via Nisi. In via Flaminio Dal Borgo sarà istituito il senso unico alternato. Saranno temporaneamente sospese le aree pedonali di via San Martino, tra vicolo del Moro e Corso Italia, e di via Toselli, tra Corso Italia e via Garofani.

Sarà inoltre vietato l'accesso ai Lungarni interessati dalla manifestazione dalle strade e dai vicoli laterali. Il provvedimento riguarderà le vie Tinta, Mossotti, Silvestri, Lanfranchi, Torti, San Sepolcro, Franceschi, del Moro, Mecherini, Conce, Sant'Antonio, Scardigli, Tidi, Vigna, Saffi, Porta Dolfi, Balduinetti e San Paolo.

Per i veicoli provenienti dal litorale sarà obbligatoria la svolta a destra alla rotatoria tra Lungarno D'Annunzio e via Due Settembre, in direzione via Livornese. Sarà inoltre chiuso il collegamento di via Due Settembre tra la rotatoria e via Aurelia Sud.

Gli accessi alla Tenuta di San Rossore saranno chiusi al traffico veicolare. Ai residenti sarà consentito l'ingresso e l'uscita da via delle Lenze.

Per consentire l'allestimento delle strutture della manifestazione in piazza del Duomo, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre sarà inoltre istituito il senso unico alternato a vista nel braccetto di piazza Manin, lato ex ospedale Santa Chiara, con obbligo di stop per i veicoli in uscita dall'ex Pronto Soccorso.

Modifiche alla sosta. Domenica 11 ottobre, dalle ore 4.00 alle 13.00, e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Nino Pisano, su entrambi i lati, via Ranieri Sardo, via di Balduccio, via Porta a Mare sul lato ovest, via Conte Fazio, su entrambi i lati, via Stampace, su entrambi i lati, via Curtatone e Montanara, su entrambi i lati, via San Frediano, via Consoli del Mare, via Canto del Nicchio, via Carducci, via Fedeli, piazza Arcivescovado e via Camozzo.

In via Aldo Moro, nel tratto tra via Ranieri Sardo e via di Balduccio, il divieto interesserà l'intero lato sinistro rispetto al senso di marcia e, sul lato destro, i primi e gli ultimi 20 metri. In via Don Gaetano Boschi, in corrispondenza dell'intersezione con via Leopardi, il divieto riguarderà gli stalli immediatamente precedenti e successivi all'incrocio.

Infine, dalle ore 19.00 di venerdì 9 ottobre alle ore 17.00 di domenica 11 ottobre, e comunque fino al completamento dello smontaggio delle strutture, saranno temporaneamente sospese l'area pedonale di piazza del Duomo e l'interdizione alla circolazione nel tratto di piazza Arcivescovado compreso tra via Santa Maria e via Don Gaetano Boschi, per le esigenze legate alla manifestazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa