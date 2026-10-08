Pisa, muore in pronto soccorso: "Mio padre deceduto in sala di attesa"

Un uomo di 83 anni è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello. A riportare la notizia sono i quotidiani locali dopo un post apparso sui social che, oltre a denunciare l'accaduto, fa appello ad eventuali testimoni.

Sentita l'Aoup, riportano La Nazione e Il Tirreno, al momento non è stata resa nota alcuna dichiarazione sull'accaduto, esprimendo "ai familiari dell'anziano deceduto le più sentite e sincere condoglianze per la perdita del loro congiunto". L'azienda inoltre si rende "disponibile a fornire ai parenti ogni necessaria specifica sulle modalità della presa in carico assistenziale, riservandosi di effettuare comunque tutti i necessari e ulteriori approfondimenti del caso".

Secondo quanto riportato nel post su Facebook, pubblicato dalla figlia dell'83enne, quest'ultimo, paziente oncologico, è deceduto nella sala d'aspetto a distanza di circa quattro ore dall'accettazione e dal triage. Sempre come riferito, non sarebbe stato visitato. Poi il tragico accaduto, quando l'uomo sarebbe stato colto da un malore: nonostante l'intervento del personale sanitario presente, non ce l'ha fatta. La donna ha fatto appello alle persone che si trovavano lunedì nella sala del pronto soccorso di Cisanello, intorno alle 13.

Le reazioni

"Morire in una sala d’attesa di un pronto soccorso, dopo ore trascorse dall’arrivo in ospedale, è una tragedia che non può essere archiviata come un semplice episodio. È una vicenda che impone interrogativi, accertamenti e, soprattutto, risposte" dichiara in una nota l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, richiamando la Regione Toscana ad "intervenire con urgenza sulla sanità pisana. Servono risorse, personale adeguato, organizzazione e percorsi capaci di garantire ai pazienti un’assistenza tempestiva e sicura. Cisanello è una struttura di riferimento per un territorio vasto e per migliaia di cittadini. Proprio per questo non può essere lasciata sola ad affrontare una pressione crescente senza risposte strutturali".

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