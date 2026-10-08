"Progettiamo insieme le aree ludiche", nuovo incontro a Montespertoli

Prosegue a Montespertoli "Progettiamo insieme le aree ludiche", il percorso partecipato promosso dal Comune per ripensare e riqualificare le aree gioco del territorio.

Il primo appuntamento, mercoledì 1 ottobre, ha registrato una buona partecipazione di famiglie e cittadini. La pedagogista del Comune Sara Abruzzese ha introdotto i principi dell'outdoor education e il valore educativo del gioco all'aperto, offrendo un punto di partenza comune per le fasi successive.

Ora il percorso entra nel vivo. Mercoledì 14 ottobre alle 18:00, nella Sala del Consiglio comunale in piazza del Popolo, si terrà il laboratorio di progettazione: i partecipanti lavoreranno insieme per analizzare le aree gioco esistenti, individuare quelle più frequentate e quelle meno utilizzate, segnalare criticità e bisogni e avanzare proposte concrete.

Il contributo di chi vive ogni giorno questi spazi è fondamentale per costruire un piano di interventi su più anni che permetta di stabilire priorità chiare e di investire le risorse dove servono davvero, puntando su luoghi curati, sicuri e realmente vissuti dalla comunità.

Il percorso si concluderà mercoledì 4 novembre, sempre alle 18:00 in Sala del Consiglio, con l'incontro di restituzione dei risultati.

La partecipazione è libera e gratuita, anche per chi non ha preso parte al primo incontro.