Rubano il portafoglio a una turista, due arresti a Firenze

Due uomini di 23 e 27 anni, di origine romena, sono stati arrestati dalla polizia a Firenze dopo essere stati sorpresi a rubare il portafoglio a una turista. L'episodio è avvenuto nella zona della stazione ferroviaria.

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti della Squadra mobile avevano notato i due, già conosciuti per episodi predatori ai danni di turisti, aggirarsi con fare sospetto nei pressi della fermata del tram Alamanni/Stazione.

Seguendone gli spostamenti, i poliziotti li hanno osservati scendere alla fermata Alamanni/Rosselli e avvicinarsi a una turista. Con l'ausilio di una pattuglia motomontata, gli agenti hanno quindi assistito al furto del portafoglio dalla borsa a tracolla della donna e sono intervenuti immediatamente.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla turista, che non si era inizialmente accorta del furto. Nel portafoglio c'erano 2.600 euro in contanti e diverse carte di credito.

I due sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, sono comparsi per il rito direttissimo. Al termine dell'udienza, per il 27enne è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Cerignola, mentre per il 23enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Roma.

Notizie correlate