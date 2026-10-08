San Giuliano Terme, "minacce" in consiglio comunale a Ilaria Boggi. Stella: "Pd chieda scusa"

"Il consigliere Bernardi mi ha invitato a uscire fuori e mi ha detto che mi fa un c**o così". Sono le parole pronunciate dalla consigliera comunale di Forza Italia a San Giuliano Terme ed ex candidata sindaca del centrodestra, Ilaria Boggi, e riportate in un video pubblicato su Facebook, che mostra un estratto del consiglio comunale di ieri, 7 ottobre.

A commentare la vicenda è Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia Toscana, che in una nota parla di "gravissime minacce". Stella chiede l'intervento del sindaco Matteo Cecchelli e della segreteria regionale del Pd e annuncia la presentazione di un'interrogazione.

"Le minacce rivolte dal consigliere del Pd di San Giuliano Terme, Angiolo Bernardi, in aula alla nostra consigliera Ilaria Boggi sono gravissime e superano di gran lunga il limite di un pur acceso dibattito politico - ha detto Stella -. Qui si mescolano parole offensive a vere e proprie frasi minatorie".

Il segretario regionale di Forza Italia chiede quindi al sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, e al segretario provinciale e regionale del Pd toscano "di intervenire e di richiamare il loro consigliere, invitandolo a chiedere scusa per la sua vergognosa condotta".

Secondo quanto riferito da Stella nella nota, Boggi ha raccontato che "gli esponenti della maggioranza hanno prima impedito di discutere gli atti uscendo dall'aula". Dopo la denuncia della consigliera di Forza Italia alla presidente del consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza "sono rimasti, ma hanno bocciato le proposte".

"Infine - aggiunge Stella -, il consigliere Bernardi ha rivolto parole di una volgarità estrema, minatorie, e aggravate dal fatto di essere state pronunciate da un uomo nei confronti di una donna, per di più in un luogo istituzionale. Mi auguro che da ogni parte politica si levino chiare parole di condanna"

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