Sfuma l'accordo tra l'Empoli e il fondo americano

Non è arrivata la fumata bianca tra l'Empoli Fc e il fondo americano, al termine dei 90 giorni di trattativa esclusiva. A riportare la notizia è il portale azzurro Empoli Channel (qua il link alla notizia).

Secondo quanto riportato, l'accordo non sarebbe stato raggiunto entro la scadenza del 7 ottobre per questioni di natura economica. La trattativa, però, non è necessariamente chiusa e la società azzurra torna libera di valutare altri investitori. La famiglia Corsi valuterà ora eventuali proposte, sia per una quota di minoranza sia per una partecipazione più ampia.