Si finge maresciallo e deruba un'anziana, arrestato 61enne

Un 61enne della Campania si è finto un maresciallo dei carabinieri e ha truffato una anziana a Cortona, portandole via da casa un bancomat (con cui ha prelevato 1000 euro) e un portafogli con dentro cento euro.

L'uomo aveva chiamato più volte la vittima con la scusa di confrontare dei fantomatici monili di una rapina con quelli che la donna aveva in casa. L'atteggiamento del falso maresciallo ha insospettito l'anziana che ha chiamato i veri carabinieri.

All’uomo a quel punto non è rimasto altro che rubare il portafogli del marito della donna, con il quale ha prelevato in un vicino sportello bancario 1000 euro.

Le immediate ricerche condotte dai militari hanno consentito di rintracciare, grazie anche alla collaborazione di un collega libero dal servizio, il malvivente vicino la stazione di Terontola e di recuperare l’intera refurtiva restituita alla legittima proprietaria.

L’uomo, tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida è stato portato presso la casa circondariale di Arezzo.