Sicurezza, Lista Più Certaldo: "Basta silenzi"

A Certaldo l'ennesimo sabato di tensione riaccende il dibattito sulla sicurezza. L'amministrazione Campatelli nella bufera per l'assenza di risposte.
Lo scorso weekend ha riproposto con violenza una ferita aperta nel tessuto cittadino di Certaldo. Gli episodi di degrado e gli scontri registrati nella serata di sabato 3 ottobre nei pressi della discoteca Y rappresentano l'ennesimo tassello di un quadro di insicurezza ormai strutturale, che continua a destare forte preoccupazione tra le famiglie Certaldesi.
Ciò che indigna maggiormente la cittadinanza, tuttavia, non è solo la ciclica recrudescenza di fenomeni violenti legati alla movida fuori controllo, ma il persistente silenzio istituzionale che ne consegue.
Un'inerzia amministrativa che allarma.
Di fronte all'escalation di episodi critici nelle aree adiacenti ai luoghi del divertimento notturno, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Campatelli risponde con il silenzio. Questo sebbene dopo il ritrovamento del 29 enne gravemente ferito alla testa, nella tarda serata di giovedì 4 giugno nel sottopasso ferroviario, fu proprio il sindaco a smorzare i toni annunciando la convocazione di un tavolo in prefettura.
Le richieste dai cittadini sono principalmente due:
- Controlli mirati e continui da parte delle forze dell'ordine e della Polizia Municipale nelle ore più a rischio.
- Interventi strutturali per l’illuminazione e la videosorveglianza, sono infatti troppe le zone d'ombra esposte a dinamiche illegali.
Garantire la sicurezza urbana non significa reprimere il divertimento giovanile, bensì coordinarlo all'interno di regole chiare e far rispettare la legalità a tutela dei frequentatori dei locali, dei residenti e delle attività produttive.
L'atteggiamento attendista assunto dalla Giunta, rischia di trasformare episodi isolati in una situazione di emergenza permanente. I cittadini di Certaldo non chiedono slogan né dichiarazioni di circostanza, ma fatti concreti: ordinanze tempestive, presenza tangibile delle istituzioni sul territorio e una visione politica capace di coniugare la vita notturna con la vivibilità degli spazi pubblici.
Il tempo della tolleranza di fronte al silenzio della giunta Campatelli è scaduto.
Lista Civica Più Certaldo
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