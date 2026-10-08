Tromba d'aria nel Pisano, scoperchiato capannone Conad a Terricciola

Una tromba d'aria ha seriamente danneggiato il deposito logistico di Conad a Terricciola, nel Pisano. Il forte fenomeno atmosferico ha provocato il completo scoperchiamento del capannone, causando danni all'immobile e alle suppellettili presenti all'interno.

Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Protezione civile comunale, insieme al sindaco di Terricciola Matteo Arcenni, per effettuare un sopralluogo e verificare le condizioni della struttura.

Il centro logistico di Terricciola rappresenta una delle principali strutture di stoccaggio e movimentazione delle merci della rete distributiva di Conad Nord Ovest in Toscana.