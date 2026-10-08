Buongiorno oggi ringrazio Arianna che mi ha mandato questa ricetta dai sapori autunnali: Vellutata di mele, porri e cannellini.

I cannellini serviranno per guarnire in utimo la nostro vellutata. Se avete poco tempo invece di prendere quelli secchi optate per quelli già cotti nei barattoli.

La mela è un ingrediente versatile che si presta molto bene alla preparazione di zuppe, vellutate e minestre, grazie alla sua capacità di bilanciare i sapori con una nota di freschezza o di acidità.

Nelle vellutate di verdure la mela si abbina bene a: zucca, carote, patate o barbabietole, smorzando il gusto dolce della verdura con un tocco acidulo.

Nelle zuppe di legumi è ottima con lenticchie o ceci, sia cotta insieme al brodo che tagliata a fettine sottili (o a listarelle) per guarnire il piatto all'ultimo momento.

Nelle zuppe speziate e cipolle: perfetta nella classica zuppa di cipolle (magari sfumata con birra o vino bianco) o arricchita con spezie come cannella, zenzero, curcuma o rosmarino

Vellutata di mele, porri e cannellini

Ingredienti per 4 persone

80 gr di fagioli cannellini

2 porri

2 mele (rosse e verde)

2 patate di medie dimensioni

1 cucchiaio di paprica affumicata

Brodo vegetale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Timo q.b.

Preparazione

Ammollate i fagioli in una ciotola capiente, coprendoli con abbondante acqua fredda e lasciateli riposare minimo 8 ore. Trascorso questo tempo, scolateli e risciacquateli bene, metteteli in una pentola e copriteli con acqua fredda e cuoceteli per circa un’ora a partire dal bollore, finché non risulteranno teneri ma non sfatti. A fine cottura aggiungete un pizzico di sale e lasciateli raffreddare (potete utilizzare anche quelli già precotti in barattolo). Nel frattempo pulite bene le patate, i porri e le mele e tagliate tutto a tocchetti. Fateli rosolare in un tegame con un filo di olio e un pizzico di sale, poi copriteli con abbondante brodo bollente e cuocete per circa 25-30 minuti, fino a quando le verdure non risulteranno belle morbide. Aggiustate di sale e frullate a crema. Disponete una teglia con carta da forno i fagioli cotti ben distanziati tra loro, e conditeli con un filo di olio, la paprica, un pizzico di sale e del timo fresco. Cuoceteli in forno statico preriscaldato a 200 gradi per una ventina di minuti, fino a doratura, controllandoli di tanto in tanto. Versate la vellutata nei piatti, guarnendo con i fagioli croccanti, il timo e un giro di olio.

Arianna Lamporecchio

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