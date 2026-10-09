Beko Siena, Giani: "Importante dare concretezza alla possibile acquisizione da parte di Leonardo"

Economia e Lavoro Siena
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E’ importante passare con concretezza a quanto ieri annunciato, ovvero la possibile acquisizione di Beko da parte della società Leonardo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Questa  soluzione – ha aggiunto – potrebbe garantire buone prospettive purché si operi nel settore dell'aerospazio, dell'elettronica, quindi nel settore civile. Questo scenario eviterebbe lo spacchettamento, ovvero la soluzione in più aziende e può consentire anche una prospettiva di rigenerazione della forza lavoro in un mercato chiaramente più competitivo di quello degli elettrodomestici”. 

Per la Regione – sono ancora parole di Giani - è fondamentale salvaguardare questo  importante centro manufatturiero di Siena, i cui destini hanno tenuto in apprensione tutta la Toscana e sul quale c’è stato e c’è un forte impegno della Regione. Nella prospettiva che si profila il problema centrale sarà la formazione dei lavoratori e la Regione è a totale disposizione per poter prevedere quei corsi e quei percorsi formativi che consentano alle maestranze di potersi adattare a quelle che sono le condizioni di lavoro che Leonardo prospetta. È un impegno, quello della Regione, che ho confermato al presidente di Leonardo, e che prospetterò al ministro”.

Fonte: Regione Toscana

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