Cambia la viabilità per Empoli-Palermo

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Partita Empoli Salernitana, vedute dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena

Sabato 10 ottobre 2026, alle 15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la sesta giornata di Serie BKT tra Empoli e Palermo. Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura è prevista dalle 11 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 13. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini.

Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 17 circa.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio sono gli stessi per entrambe le partite: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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