Caso Bugetti, il processo da inizio 2027

Ci sarà un processo sull'inchiesta per corruzione che ha visto tra gli indagati l'ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia si sono chiuse nel marzo scorso con quattro indagati, che ora andranno a giudizio (Qui la notizia).

La prima udienza si terrà il 13 gennaio 2027 alla seconda sezione del tribunale di Firenze, come disposto dal gup di Firenze che al termine dell'udienza preliminare ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese, secondo le quali il processo doveva celebrarsi a Prato.

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